E se vostro padre fosse un magnate dell’editoria? MoterhFatherSon è una storia che racconta della sete di potere mischiata all’importanza di famiglia e quando questa viene meno, cosa succede alla carriera? Protagonista indiscusso della serie, nel suo primo ruolo per il piccolo schermo, è Richard Gere che interpreta Max Finch, imprenditore che ha trasformato il suo giornale in un impero, un vero e proprio punto di riferimento per la politica inglese. La serie è già andata in onda nel Regno Unito nel 2019 sul canale della BBC, ma in Italia arriva a partire da lunedì 8 giugno 2020 in prima serata su Sky Atlantic. Composta da otto puntate, raggruppate per due, la serie andrà in onda per quattro settimane e sarà disponibile anche su NOW TV da guardare in diretta e da recuperare in seguito alla messa in onda. Ma di cosa parla questa storia? Vediamo la trama di MotherFatherSon.

Max Finch è un uomo d’affari. Imprenditore americano, finisce per acquisire un’importante gruppo editoriale inglese che si trasforma nel suo impero. Suo figlio, Caden, è alla guida del giornale più conosciuto nel Regno Unito, The National Reporter, ma tutto ciò che il ragazzo vorrebbe è un po’ d’affetto da parte del padre, sempre così cinico e severo. Per compensare alla mancanza d’affetto, Caden si getta nel mondo della droga. La sua vita cambia nel momento in cui incappa in un incidente che porterà il padre di corsa a Londra per prendere in mano le redini dell’azienda. L’incidente di Caden riporterà nella vita di Max anche l’ex moglie, Kathryn, con la quale ha avuto un pessimo divorzio. Kathryn, per colpa del marito, ha abbandonato suo figlio a soli dieci anni, ma quell’incidente l’ha fatta correre indietro, corrosa dal senso di colpa, e non ha intenzione di abbandonarlo una seconda volta, anche se questo significherà vivere a stretto contatto con il suo ex marito.

A complicare la faccenda sono delle vicende di sfondo che andranno a intaccare l’impero dei Finch. La scomparsa di una ragazza e la morte improvvisa di un investigatore privato scateneranno la curiosità e la sete di giustizia di due giornalisti, che collegheranno i due episodi alla famiglia Finch. MotherFatherSon vi aspetta su Sky Atlantic a partire da lunedì 8 giugno 2020, ore 21:15.

