Mortal Kombat: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 17 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Mortal Kombat, film del 2021 co-prodotto e diretto da Simon McQuoid, al suo debutto alla regia. È basato sull’omonimo franchise di videogiochi creato da Ed Boon e John Tobias, ed è un reboot dell’omonima serie cinematografica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel Giappone del XVII secolo, gli assassini di Lin Kuei guidati dallo spietato Bi-Han inscenano un attacco per massacrare i guerrieri del clan ninja rivale Shirai Ryu guidato da Hanzo Hasashi, inclusi la moglie e il figlio di Hanzo. Hanzo uccide gli aggressori prima di essere ucciso da Bi-Han, con il risultato che la sua anima viene condannata all’Inferno. Lord Raiden, il dio del tuono, arriva e porta in salvo la figlia neonata sopravvissuta di Hanzo. Nel presente, il Regno Esterno ha sconfitto il regno della Terra in nove dei dieci tornei deathmatch conosciuti come Mortal Kombat; se la Terra perde il decimo torneo, le regole stabiliscono che potrà essere conquistata dal Regno Esterno. Tuttavia, un’antica profezia afferma che il “sangue di Hanzo Hasashi” unirà una nuova generazione di campioni della Terra per impedire la vittoria del Regno Esterno. Consapevole di ciò, lo stregone divoratore di anime Shang Tsung, che ha supervisionato le ultime nove vittorie, invia i suoi guerrieri più forti per uccidere i campioni della Terra, identificati da un segno distintivo a forma di drago, prima che inizi il prossimo torneo. Uno di questi campioni, un ex combattente professionista di MMA di nome Cole Young, viene attaccato insieme alla sua famiglia da Bi-Han, che ora si fa chiamare Sub-Zero. Tuttavia, il maggiore delle forze speciali Jackson “Jax” Briggs salva la famiglia, indirizzandoli a trovare la sua compagna, Sonya Blade, mentre lui rimane indietro per combattere Sub-Zero, ma quest’ultimo congela le braccia di Jax, le frantuma e lo lascia morire.

Mortal Kombat: il cast

Abbiamo visto la trama di Mortal Kombat, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lewis Tan: Cole Young

Jessica McNamee: Sonya Blade

Josh Lawson: Kano

Joe Taslim: Bi-Han / Sub-Zero

Mehcad Brooks: Jackson “Jax” Briggs

Matilda Kimber: Emily

Laura Brent: Allison

Tadanobu Asano: Raiden

Hiroyuki Sanada: Hanzo Hasashi / Scorpion

Chin Han: Shang Tsung

Ludi Lin: Liu Kang

Max Huang: Kung Lao

Sisi Stringer: Mileena

Mel Jarnson: Nitara

Nathan Jones: Reiko

Daniel Nelson: Kabal

Streaming e tv

Dove vedere Mortal Kombat in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 17 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.