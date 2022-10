A che ora inizia Morgane – Detective geniale 2: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia Morgane – Detective geniale 2 su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata (in tutto 4 per 4 serate) è prevista alle ore 21,25 del martedì sera. Ogni puntata avrà una durata di circa 2 ore e 10 minuti. La prima andrà in onda martedì 4 ottobre 2022; la quarta e ultima martedì 25 ottobre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): martedì 4 ottobre 2022, ore 21,25

Seconda puntata (episodi 3-4): martedì 11 ottobre 2022, ore 21,25

Terza puntata (episodi 5-6): martedì 18 ottobre 2022, ore 21,25

Quarta puntata (episodi 7-8): martedì 25 ottobre 2022, ore 21,25

Cast

Abbiamo visto a che ora inizia Morgane – Detective geniale 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Il cast della seconda stagione sarà per gran parte lo stesso della prima: al centro, come sempre, Audrey Fleurot nei panni dell’ex donna delle pulizie ed ora consulente della Polizia di Lille Morgane Alvaro. Al suo fianco, ritroveremo Mehdi Nebbou, inteprete di Adam Karadec, poliziotto a cui viene assegnata Morgane. I due sono molto diversi l’uno dall’altra, ma nel corso della prima stagione hanno legato, iniziando anche a provare dell’attrazione fisica. Rivedremo, poi, Marie Denarnaud (Céline Hazan, superiore di Adam che insiste perché Morgane lavori con lui), Bruno Sanches (Gilles Vandraud, collega di Adam), Bérangère McNeese (Daphné Forestier, esperta in materia digitale della Polizia), Cypriane Gardin (Thèa, figlia adolescente della protagonista) e Noé Vandevoorde (Eliott, figlio di mezzo della protagonista, anche lui dotato di alto potenziale intellettivo). Non è da escludere l’ingresso di nuovi attori.