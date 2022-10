Morgane – Detective geniale 2: trama, cast, quante puntate e streaming

Da martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Morgane – Detective geniale 2, la seconda stagione della fortunata serie tv francese con protagonista Audrey Fleurot che veste i panni di Morgane Alvaro. Nella prima stagione l’abbiamo vista farsi notare e promuovere, grazie alle sue doti investigative fuori dal comune, da addetta alle pulizie in una stazione di polizia a consulente della Direzione Interregionale della Polizia Giudiziaria di Lille. Genio fuori controllo, look a dir poco eccentrico, madre di tre figli avuti da due uomini diversi, Morgane, nelle nuove puntate, ricomincerà a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Il suo intuito sarà però decisivo per risolvere difficili inchieste nei luoghi più diversi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della seconda stagione vedremo Karadec che è stato messo sotto inchiesta da una commissione interna, per fare luce sugli incidenti avvenuti nella prima stagione. Roxane Ascher, un’ispettrice tenace e affascinante, è incaricata di valutare fra l’altro la qualità del contributo di Morgane alle forze dell’ordine. E il comandante Karadec non resterà insensibile allo charme di questa rigida poliziotta che tutto sommato gli assomiglia molto. Sul versante della vita domestica e dei figli, l’attuale compagno Ludo è tornato a casa, Eliott è sempre un bambino prodigio, Tea in crisi adolescenziale e Chloé resta la confidente privilegiata della sua mamma. Ma non è facile conciliare un’attività mentale tanto intensa e continua con le scadenze quotidiane e la vita sentimentale. Morgane, donna dall’intuito geniale, tenace, ribelle, spiritosa, è pronta per una vita normale? Riuscirà a integrarsi nella polizia e risolvere una volta per tutte i suoi problemi con l’autorità? E infine, chi è che deve cambiare atteggiamento? Morgane? O il resto del mondo? “Il mio cervello funziona da solo; e io gli corro dietro”, dice Morgane che, grazie al suo alto potenziale intellettuale – e comico -, sorvegliata dal suo premuroso capo Karadec, risolverà, unghie finte e tacchi a spillo, mistero dopo mistero.

Morgane – Detective geniale 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Morgane – Detective geniale 2, ma qual è il cast completo? Il cast della seconda stagione sarà per gran parte lo stesso della prima: al centro, come sempre, Audrey Fleurot nei panni dell’ex donna delle pulizie ed ora consulente della Polizia di Lille Morgane Alvaro. Al suo fianco, ritroveremo Mehdi Nebbou, inteprete di Adam Karadec, poliziotto a cui viene assegnata Morgane. I due sono molto diversi l’uno dall’altra, ma nel corso della prima stagione hanno legato, iniziando anche a provare dell’attrazione fisica. Rivedremo, poi, Marie Denarnaud (Céline Hazan, superiore di Adam che insiste perché Morgane lavori con lui), Bruno Sanches (Gilles Vandraud, collega di Adam), Bérangère McNeese (Daphné Forestier, esperta in materia digitale della Polizia), Cypriane Gardin (Thèa, figlia adolescente della protagonista) e Noé Vandevoorde (Eliott, figlio di mezzo della protagonista, anche lui dotato di alto potenziale intellettivo). Non è da escludere l’ingresso di nuovi attori.

Chi è la protagonista

Ma chi è Audrey Fleurot, l’attrice che ricopre il ruolo di Morgane Alvaro? Nota attrice francese che ha conquistato negli anni popolarità e successo anche a livello internazionale, in particolare con il film campione d’incassi Quasi amici Intouchables. Nata a Mantes-la-Jolie, a metà tra Parigi e Rouen, il 6 luglio 1977, è in teatro che Audrey Fleurot fa il suo debutto, passando per videoclip musicali, cortometraggi e arrivando sul piccolo schermo francese e, cinque anni dopo, iniziando a partecipare a numerosi lungometraggi. Tra le serie tv più famose alle quali ha partecipato si ricordano Spiral, Un village français, nel quale ha recitato dal 2009 al 2017 e per il quale ha ricevuto 2 candidature come Miglior attrice. Anche l’interpretazione di Spiral le ha fatto ottenere la sua terza nomination nel 2018. Dopo svariati ruoli come guest star, ha partecipato al film per la TV La regina e il cardinale, a due episodi della serie Netflix Chiami il mio agente! e, sempre sulla piattaforma, alla miniserie crime Safe. Nel 2019, prima di Morgane Detective Geniale, ha partecipato come co-protagonista alla miniserie Destini in fiamme, per il quale ha ricevuto una nomination ai Globe de Cristal Awards. Per il grande schermo ha recitato in molti film francesi e, solo per citarne alcuni, anche in Le donne del 6º piano di Philippe Le Guay, Midnight in Paris di Woody Allen, Quasi amici – Intouchables di Éric Toledano e Olivier Nakache, La delicatezza di David e Stéphane Foenkinos e 11 donne a Parigi di Audrey Dana, Il club dei divorziati di Michaël Youn.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Morgane – Detective geniale 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda otto episodi divisi in quattro puntate: la prima martedì 4 ottobre 2022; la quarta e ultima martedì 25 ottobre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe subire modifiche):

Prima puntata (episodi 1-2): martedì 4 ottobre 2022

Seconda puntata (episodi 3-4): martedì 11 ottobre 2022

Terza puntata (episodi 5-6): martedì 18 ottobre 2022

Quarta puntata (episodi 7-8): martedì 25 ottobre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Morgane – Detective geniale 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.