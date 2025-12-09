Moonfall: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 9 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Moonfall, film del 2022 diretto da Roland Emmerich con Halle Berry, Patrick Wilson e John Bradley. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

2011. L’astronauta Brian Harper è in missione sullo space shuttle per riparare un satellite, quando viene improvvisamente attaccato da uno strano sciame oscuro che provoca la morte dell’altro astronauta in missione con lui, Marcus. Harper tuttavia riesce a trarre in salvo se stesso e la collega Jocinda Fowler. Benché egli venga inizialmente considerato un eroe, l’incidente viene celato dalla NASA come un errore umano ed egli viene espulso dal programma spaziale.

Dieci anni dopo, il cospirazionista K.C. Houseman crede che la Luna sia una megastruttura artificiale e scopre che si sta avvicinando alla Terra, ma non viene creduto da nessuno, nemmeno da Harper quando gli mostra le sue ricerche. La NASA stessa però nota l’anomalia e manda degli astronauti per indagare, i quali inviano una sonda in un enorme e profondo buco artificiale sulla Luna prima di essere uccisi dallo stesso sciame che attaccò lo shuttle di Harper e Fowler anni prima.

Man mano che la Luna si avvicina alla Terra, causa disastri naturali e tsunami apocalittici per via della gravità manomessa, mettendo in pericolo la famiglia di Harper. Fowler scopre che la missione dell’Apollo 11 aveva notato delle anomalie sulla superficie lunare e l’interruzione di due minuti delle trasmissioni durante la missione era causata dalla Luna stessa, suggerendo che il suo interno sia vuoto. Fowler ordina il ripristino del programma “ZX7” per distruggere lo sciame e porta fuori lo shuttle Endeavour dal California Science Center per usarlo nella missione. Harper, Houseman e Fowler riescono a partire in tempo evitando uno tsunami.

Moonfall: il cast

Abbiamo visto la trama di Moonfall, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Halle Berry: Jo Fowler

Patrick Wilson: Brian Harper

John Bradley: K. C. Houseman

Michael Peña: Tom Lopez

Charlie Plummer: Sonny Harper

Kelly Yu: Michelle Yu

Carolina Bartczak: Brenda Lopez

Eme Ikwuakor: Doug Davidson

Chris Sandiford: Mosley

Jonathan Maxwell Silver: Johansen

Maxim Roy: capitano Gabriella Auclair

Stephen Bogaert: Albert Hutchin

Donald Sutherland: Holdenfield

Streaming e tv

Dove vedere Moonfall in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 9 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.