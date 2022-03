Mission Impossible – Fallout: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 27 marzo 2022, va in onda su Italia 1 Mission Impossible – Fallout, il sesto film dell’appassionante saga d’azione con protagonista Tom Cruise. Diretto da Christopher McQuarrie, il film è arrivato nelle sale cinematografiche nel 2018. Vediamo cosa sappiamo su trama, cast e streaming.

Trama

Vediamo qual è la trama di Mission Impossible – Fallout, il sesto film della saga di Mission Impossible con Tom Cruise. Il suo personaggio è Ethan Hunt, che guida ancora una volta la sua squadra IMF in una nuova avventura. La storia prende vita due anni dopo il precedente film e, dalle ceneri del Sindacato, nasce una nuova organizzazione criminale, che passa per il nome de Gli Apostoli. Il loro obiettivo è mettere le mani su un nucleo di plutonio ed è qui che entra in campo Ethan Hunt con la sua squadra. Purtroppo Ethan non riesce a sventare l’attacco e per questo viene punito, affiancato da un supervisore della CIA. I due, lavorando insieme, realizzano che a Parigi è in corso una trattativa per vendere il plutonio e scoprono che a dirigerla è un’assassina nota nel settore come Vedova Bianca. Arrivati nella capitale francese, però, si rendono conto che la situazione è pronta a sfuggire di mano. Ethan comprende che quella situazione è più pericolosa del previsto e inoltre realizza che non può fidarsi di nessuno se non di se stesso.

Mission Impossible – Fallout: il cast del film

Dopo aver scoperto di cosa parla il film, vediamo invece chi fa parte del cast di Mission Impossible – Fallout. Oltre a Tom Cruise, che interpreta il protagonista Ethan Hunt, nella pellicola appaiono personaggi interessanti del panorama hollywoodiano come Rebecca Ferguson, Alec Baldwin e Henry Cavill. Scopriamo attori e attrici del cast e i rispettivi personaggi:

Tom Cruise: Ethan Hunt

Henry Cavill: August Walker

Simon Pegg: Benji Dunn

Rebecca Ferguson: Ilsa Faust

Ving Rhames: Luther Stickell

Sean Harris: Solomon Lane

Angela Bassett: Erica Sloane

Michelle Monaghan: Julia Meade

Alec Baldwin: Alan Hunley

Vanessa Kirby: Alanna “Vedova Bianca” Mitsopolis

Frederick Schmidt: Zola Mitsopolis

Wes Bentley: Erik

Liang Yang: Lark Decoy

Kristoffer Joner: Nils Debruuk

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Mission Impossible – Fallout? Il film, come già anticipato, arriva in prima serata, ore 21:20, su Italia 1 domenica 27 marzo 2022. Per seguire il film in diretta TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando. Se invece vi interessa seguire la pellicola d’azione in live streaming potete accedere alla piattaforma gratuita di MediasetPlay. Esiste anche l’applicazione da poter scaricare su smartphone, tablet e smart TV.