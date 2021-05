Tom Cruise ha restituito i tre premi vinti al Golden Globe nel corso degli anni. La notizia arriva poco dopo l’annuncio che la Nbc ha annullato la trasmissione della cerimonia del prossimo anno. L’attore si unisce così alle proteste contro la Hollywood Foreign Press Association (organizza la cerimonia e assegna i trofei) che vede l’adesione di molte altre star, come Scarlett Johansonn, contro la Hfpa per la lentezza dell’organizzazione nel riformare la sua mancanza di inclusività.

L’associazione della stampa straniera a Los Angeles, tra le lobby più potenti del cinema, è accusata di non rappresentare i diversi gruppi etnici e le minoranze di genere che compongono l’industria cinematografica di oggi.

Secondo quanto riporta il sito specializzato di cinema Deadline, Tom Cruise avrebbe restituito all’Hfpa i tre trofei Golden Globe: quello per il miglior attore, che Tom Cruise ha vinto per Jerry Maguire, il premio per il miglior attore che ha vinto per Nato il 4 luglio e il premio per il miglior attore non protagonista che ha vinto per Magnolia.

Fonti autorevoli hanno fatto sapere a Deadline che la restituzione dei riconoscimenti “è appena accaduta, poiché il castello di carte dei Golden Globe continua a sgretolarsi“. L’annuncio della Nbc pone, quindi, la Hfpa di fronte a una scelta: o andare avanti il prossimo anno senza un’emittente come partner, o muoversi più incisivamente per adottare riforme più radicali.

La scorsa settimana si erano intanto tirati indietro i colossi dello streaming (emersi come studi di produzione di prima grandezza durante la pandemia) Netflix e Amazon chiedendo all’organizzazione misure “più significative” sul fronte della membership e delle regole etiche.

