Mission Impossible 7, Tom Cruise vuole girare solo a Venezia

E’ un atto d’amore verso l’Italia quello che ha compiuto Tom Cruise. L’attore si sarebbe infatti rifiutato di girare Mission Impossible 7 in posti alternativi a Venezia perché “vuole che i suoi milioni arrivino in una delle aree più colpite dal Coronavirus per aiutarla a riprendersi”, ha detto una fonte anonima al tabloid inglese The Sun.

Verso fine febbraio il set di Mission Impossible 7 era stato costretto a interrompere le riprese che erano in corso a Venezia per via dell’emergenza Coronavirus. Quando è stato individuato uno dei primi focolai del virus nel Veneto, Tom Cruise e tutto il cast sono stati obbligati a rientrare negli Stati Uniti prima che entrasse in vigore il lockdown totale.

La produzione del film nelle ultime settimane ha proposto al cast di girare le scene che erano previste in Italia altrove, ricreando il set della laguna di Venezia in un altro luogo più sicuro ma Tom Cruise si è opposto a questa decisione. “Tom si rifiuta di girare da un’altra parte, vuole che i suoi milioni arrivino in una delle aree più colpite dal Covid-19 per aiutarla a riprendersi. Si era tentato di trovare una location alternativa, ma non ne ha voluto sapere – ha spiegato la fonte al Sun – L’Italia sta iniziando ad allentare le misure del lockdown, sono in corso le prime discussioni per capire come far riprendere le riprese”.

“Mission: Impossible 7” era atteso al cinema il 23 luglio 2021, per via dello stop delle riprese la sua uscita è slittata al 19 novembre.

