Chi sono Miryea e Guidi, la coppia de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Miryea Stabile e Alessio Guidi sono una delle coppie del programma in onda su Italia 1 il giovedì sera. Conosciamoli meglio.

Chi è Miryea Stabile

Miryea Stabile è pronta a sfoggiare la propria bellezza, ma non solo. Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea è una vera pupa e non nasconde di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con leggerezza e ilarità.

Chi è Alessio Guidi

Alessio Guidi è un ragazzo di 20 anni dai folti capelli ricci e studia Marketing. Elegante, educato e un po’ snob… un classico galantuomo. La sua pettinatura lo caratterizza, rendendolo un secchione 2.0. Punta a diventare ricco. Odia l’ignoranza e si irrita facilmente. Crede che l’ignoranza generi mostri ed è severo con chi sbaglia il congiuntivo. Alessio Guidi parla tre lingue ed è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio per merito. È un ragazzo determinato e sicuro di sé e chi lo conosce lo definisce “toscano d’altri tempi”, visto che, nonostante la giovane età, parla e si comporta come una persona molto più adulta. Ha partecipato, in passato, anche a ‘Ciao Darwin’ (su Canale 5) e ‘Guess my age’ (Tv8).

