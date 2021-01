Chi è Alessio Guidi, il Secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021

Chi è Alessio Guidi, uno dei secchioni de La pupa e il secchione e Viceversa 2021, in onda su Italia 1? Si tratta di un ragazzo di 20 anni dai folti capelli ricci che studia Marketing. Elegante, educato e un po’ snob… un classico galantuomo. La sua pettinatura lo caratterizza, rendendolo un secchione 2.0. Punta a diventare ricco.

Odia l’ignoranza e si irrita facilmente. Crede che l’ignoranza generi mostri ed è severo con chi sbaglia il congiuntivo. Alessio Guidi parla tre lingue ed è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio per merito. È un ragazzo determinato e sicuro di sé e chi lo conosce lo definisce “toscano d’altri tempi”, visto che, nonostante la giovane età, parla e si comporta come una persona molto più adulta. Ha partecipato, in passato, anche a ‘Ciao Darwin’ (su Canale 5) e ‘Guess my age’ (Tv8). Il suo account Instagram @superricciolo, ad oggi, vanta appena 600 followers.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Alessio Guidi, ma dove vedere La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione ondemand.

