Chi è Mirko Gancitano, il Secchione de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Mirko Gancitano, il concorrente che partecipa come secchione a La Pupa e il Secchione 2022? Il reality show approda in prima serata su Italia 1 a partire da martedì 15 marzo 2022. Quest’anno, oltre ad aggiungere elementi nuovi, il format vede dalla sua anche la conduzione di Barbara d’Urso, un volto inedito per il programma ma al tempo stesso ben noto ai telespettatori Mediaset. Inoltre per Barbarella si tratta di un ben gradito ritorno in prima serata, motivo per cui ha voluto mescolare le carte e aggiungere anche concorrenti VIP al cast. Chi è Mirko Gancitano? Cosa sappiamo sul suo conto? Quanti anni ha?

Chi è Mirko Gancitano: età, programmi, Instagram

Mirko Gancitano è un nome ben noto alla cronaca rosa, poiché è il fidanzato di Guenda Goria. Ha 30 anni e di professione è un videomaker e producer. Nato a Marzara del Vallo, si è trasferito a Milano per frequentare l’università. Oltre ad essere un videomaker, Mirko coltiva anche il lato blogger e la sua presenza sui social, dov’è seguito solo su Instagram da 47mila follower. Essendo un personaggio televisivo, ha anche tentato la strada della recitazione prendendo parte al film I migliori anni di Gabriele Muccino. Nella sfera privata, oltre a Guenda Goria, Mirko frequenta un altro nome VIP ovvero Alex Belli, di cui è il migliore amico. Nel 2022 entra nel cast de La pupa e il secchione in qualità di secchione.

