Mina Settembre (replica): trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, domenica 29 maggio 2022, riparte in prima serata l’appuntamento su Rai 1 con Mina Settembre, la fiction ambientata a Napoli e con protagonista Serena Rossi. Prima della seconda stagione, ancora inedita, la Rai vuole accompagnare l’estate degli italiani con le repliche della fiction, liberamente tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. La prima volta che Mina Settembre è andata in onda è stato nel 2021. Di seguito scopriamo tutto quello che sappiamo sulla prima stagione in replica su Rai 1.

Trama

La protagonista si chiama Gelsomina Settembre, detta semplicemente Mina, e lavora come assistente sociale nella sua città, Napoli, presso un consultorio familiare. La sua vita sentimentale è caduta a pezzi dopo essersi separata dal suo ex marito, un magistrato tra l’altro, per cui torna a vivere a casa della madre, Olga, una donna piuttosto spigolosa e rigida. Mina, essendo un’assistente sociale, avverte ogni giorno il bisogno di aiutare chi è meno fortunato e in molti bussano alla sua porta in cerca di supporto psicologico. Ma Mina per fortuna non è da sola: ad aiutarla c’è anche Domenico, un ginecologo nuovo al consultorio che non la lascia completamente indifferente.

Mina Settembre: il cast della fiction

Come già anticipato, la protagonista di Mina Settembre è Serena Rossi. Ma l’attrice non è l’unica a comporre il cast. Di seguito vediamo l’elenco completo di personaggi e attori:

Serena Rossi: Mina Settembre

Giuseppe Zeno: Domenico Gambardella

Giorgio Pasotti: Claudio De Carolis

Valentina D’Agostino: Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri: Irene

Nando Paone: Rudi Trapanese

Davide Devenuto: Paolo

Michele Rosiello: Giordano

Ruben Rigillo: Vittorio Settembre

Susy Del Giudice: Sonia / Nunzia

Francesco Di Napoli: Gianluca

Primo Reggiani: Max

Massimo Wertmüller: generale

Rosalia Porcaro: Rosaria

Marina Confalone: Olga

Quante puntate

Da quante puntate è composta Mina Settembre? La fiction al momento ha una sola stagione, anche se la seconda arriverà molto presto sui piccoli schermi della Rai. La prima è composta da dodici episodi, già andati in onda sul primo canale di viale Mazzini e in partenza con un ciclo di repliche. Com’è accaduto per la prima messa in onda, pur essendo dodici episodi la Rai le raggruppa a coppie, per un totale di sei episodi. Di seguito vi lasciamo una bozza della programmazione estiva con Mina Settembre che tuttavia potrebbe cambiare, trattandosi di repliche:

Prima puntata, domenica 29 maggio 2022

Seconda puntata, domenica 5 maggio 2022

Terza puntata, domenica 12 giugno 2022

Quarta puntata, domenica 19 giugno 2022

Quinta puntata, domenica 26 giugno 2022

Sesta puntata, domenica 3 luglio 2022

Streaming e TV

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay.