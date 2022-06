Mina Settembre (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Mina Settembre, la fiction che torna in prima serata su Rai 1 con un ciclo di repliche in attesa della seconda stagione? La storia ha come protagonista Serena Rossi ed è ambientata a Napoli. Così com’è accaduto per la prima messa in onda, Mina Settembre è composta da dodici episodi, trasmessi su Rai 1 a gruppi di due per ogni puntata, che di conseguenza si dimezzano diventando sei in totale. Di seguito vi lasciamo la programmazione completa della Rai, ma precisiamo che trattandosi di repliche potrebbe cambiare considerando che Mina Settembre occupa la domenica sera in casa Rai:

Prima puntata, domenica 29 maggio 2022

Seconda puntata, domenica 5 maggio 2022

Terza puntata, domenica 12 giugno 2022

Quarta puntata, domenica 19 giugno 2022

Quinta puntata, domenica 26 giugno 2022

Sesta puntata, domenica 3 luglio 2022

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Mina Settembre? La replica, esattamente come la prima volta della messa in onda, trasmette due puntate per serata componendo quindi un unico grande episodio. Ma ogni puntata dura all’incirca 50 minuti. La messa in onda parte alle ore 21:25 e termina alle 23:25, poco prima del TG1 della sera, per un totale di due ore (considerando anche le pause pubblicitarie).

Streaming

Dove vedere Mina Settembre in diretta TV e live streaming? La fiction con protagonista Serena Rossi torna in prima serata e in replica su Rai 1 a partire da domenica 29 maggio 2022 alle ore 21:25. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per l’HD. Chi è interessato alla diretta streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Si può accedere alla piattaforma sia via desktop che tramite app, una scelta utile e gratuita per smartphone, tablet e smart TV. Inoltre grazie alla comoda funzione on-demand è possibile recuperare gli episodi già andati in onda (anche via app).