Mina Settembre 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, domenica 2 ottobre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Mina Settembre 2, la nuova stagione di avventure dell’assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi, diretta da Tiziana Aristarco. In tutto andranno in onda sei puntate per sei prime serate. Scritta da Fabrizio Cestaro, Fabrizia Midulla, Silvia Napolitano e Costanza Durante, la serie tv è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

La prima puntata della seconda stagione sarà ricca di colpi di scena e novità per i protagonisti della fiction. Claudio rimarrà coinvolto in un attentato. Al momento, però, non è ancora chiara la dinamica e quello che accadrà al magistrato e se l’atto terroristico sarà fatto proprio per colpire De Carolis o qualche suo collega. L’unica cosa certa, è che il marito di Gelsomina finirà in ospedale. Le anticipazioni dell’episodio della fiction di Rai 1 del 2 ottobre rivelano che Claudio verrà ricoverato e sua moglie verrà informata dell’accaduto. Nel frattempo, Gelsomina trascorrerà un po’ di tempo insieme a Gianluca.

Nel finale della prima stagione di Mina Settembre, l’assistente sociale aveva scoperto che suo padre aveva avuto una relazione extra coniugale con la sua migliore amica e dalla loro storia d’amore era nato un bambino. Settembre, pertanto, deciderà di passare le vacanze a Procida insieme a Gianluca. Purtroppo, però, le ferie di Mina verranno interrotte da una brutta notizia. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 di domenica 2 ottobre, rivelano che la moglie di Claudio verrà avvertita di quello che è successo a suo marito e, pertanto, verrà a sapere che il consorte è stato ricoverato in ospedale.

Inoltre verranno trattate anche le vicende legate al rapporto fra Gelsomina e Domenico. A tal proposito, l’assistente sociale si renderà conto che la vicinanza con il ginecologo la manderà in confusione. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 forniscono ulteriori dettagli su quello che deciderà di fare Mina. Dato che il suo collega la manderà in crisi, la moglie di Claudio deciderà di rivolgersi a Giulia, una psicoterapeuta. Al momento, non è chiaro che consigli darà la professionista a Mina e se lei inizierà a provare, ancora una volta, sentimenti per il suo collega. Nel frattempo, Gelsomina continuerà a dedicarsi al suo lavoro e seguirà il caso di Valeria, una ragazza in sovrappeso.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Mina Settembre 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Al fianco della protagonista, Serena Rossi, ci sono tanti altri attori come: Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri, Valentina D’Agostino, Nando Paone, Massimo Wertmuller, Rosalia Porcaro, Francesco Di Napoli, Davide Devenuto, Michele Rosiello, Primo Reggiani, Marina Confalone e – new entry di questa nuova stagione – Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Massimo Wertmüller è il Generale

Davide Devenuto è Paolo

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è Rosa

Streaming e tv

Dove vedere la prima puntata di Mina Settembre 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.