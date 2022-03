Chi è Mila Suarez, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Mila Suarez, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata su Italia 1 con la conduzione di Barbara d’Urso. Quest’anno il cast è composto anche da concorrenti VIP e, tra le Pupe, spicca anche Mila Suarez. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? Quanti anni ha e da dove viene? Scopriamo tutto ciò che sappiamo al riguardo.

Chi è Mila Suarez: età, programmi TV, Instagram

Mila Suaresz è una modella e nota influencer. Classe 1988, deve la sua fama soprattutto alla partecipazione del Grande Fratello Vip. Nata a Casablanca, ha trascorso gran parte della sua infanzia e adolescenza spostandosi tra Italia, Spagna e Marocco. Una volta compiuti i 18 anni, ha scelto Parma come sua nuova casa. Prima ancora del GF VIP, è apparsa in TV partecipando a Uomini e Donne per corteggiare Eugenio Colombo. In più è apparsa nel cast delle tentatrici di Temptation Island. Al GF Vip è arrivata nel 2019. Il suo nome risulterà famigliare alla cronaca rosa poiché in passato Mila Suarez ha avuto una relazione con Alex Belli. Si sono conosciuti su un set fotografico nel 2017 ed è stato amore a prima vista, poi naufragato nel 2018 (apparentemente per un tradimento da parte dell’attore). Nel 2022 partecipa a La pupa e il secchione come Pupa.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.