Migliori nemici streaming e diretta tv: dove vedere il film

Stasera, mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 21:25 su Rai 1 va in onda Migliori nemici, un film del 2019 che racconta la storia vera di Ann Atwater. Tratta dal libro “Migliori nemici streaming”, la trama segue l’attivista per i diritti civili collaborare con C.P. Ellis, leader del Ku Klux Klan, per trovare un punto d’incontro nella cittadina di Durham, in Carolina del Nord. La storia è ambientata negli anni ’70, dopo che in America le lotte contro la segregazione razziale hanno portato a nuove leggi a tutela dei diritti delle persone di colore. Purtroppo in Carolina del Nord gli abitanti non hanno voluto accettare la nuova legge e hanno creato non pochi disagi alla comunità di colore, soprattutto nella cittadina di Durham. Una scuola di bambini di colore è stata data al fuoco e, per risolvere la faccenda, arriva in città Bill Riddick, un progressista afroamericano, il quale sceglie di utilizzare una charette, un dibattito che necessita di due rappresentanti, uno per fazione. Per questo sceglie Ann Atwater e C. P. Ellis. Ma dove vedere il film in diretta TV e live streaming?

In TV

Come già anticipato, Migliori nemici va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 13 aprile 2022, alle ore 21:25. Per seguire il film in diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al primo canale di Viale Mazzini, che trovate in chiaro sul tasto 1 del telecomando oppure al tasto 501 per la versione HD. Se invece disponete di un abbonamento alla pay-tv di Sky, trovate il canale al tasto 101.

Migliori nemici streaming live

Se invece vi interessa seguire il film in live streaming, tutto ciò di cui avrete bisogno è RaiPlay. La piattaforma mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti trasmessi in diretta televisiva, ma fruibili anche tramite desktop o via app. RaiPlay infatti si adatta anche a smartphone e tablet. Per accedere al servizio gratuito della Rai è necessario registrarsi o effettuare un login.