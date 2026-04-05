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A che ora inizia la Messa di Pasqua 2026: l’orario su Rai 1 e Canale 5

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AGF
di Antonio Scali
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A che ora inizia la Messa di Pasqua 2026: l’orario su Rai 1 e Canale 5, Tv2000

A che ora inizia la Messa di Pasqua 2026, in onda oggi – domenica 5 aprile 2026 – su Rai 1, Canale 5 e TV2000? La Santa Messa della domenica di Pasqua, con cui si celebra la Resurrezione di Gesù, inizierà alle ore 10:15 e viene trasmessa in diretta dalla Basilica di San Pietro. A celebrare è Papa Leone XIV. Al suo termine, la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, dalla loggia centrale della Basilica. Appuntamento dunque con l’inizio della Messa di Pasqua 2026 alle ore 10.15 di oggi. Ora scopriamo dove seguire in diretta televisiva e live streaming la funzione religiosa.

Streaming e TV

Come già anticipato, la Messa di Pasqua 2026 si svolge domenica 5 aprile in diretta dalla Basilica di San Pietro a Roma alle ore 10.15 con Papa Leone. La funzione viene trasmessa in diretta TV sia su Rai 1 che su TV2000, ma anche su Canale 5. Per la Rai, è necessario sintonizzarsi sul canale principale di Viale Mazzini, quindi pigiare il tasto 1 del telecomando, o il tasto 101 per la pay-tv di Sky. In alternativa, la celebrazione viene trasmessa in diretta TV anche tramite TV2000. Il canale è disponibile in chiaro al tasto 28 del digitale terrestre, oppure al tasto 18 di Tivusat, così come al tasto 157 per Sky. La celebrazione si può seguire anche via streaming, tramite RaiPlay. Si accede alla piattaforma via desktop oppure scaricando l’app. Anche TV2000 offre un servizio streaming gratuito tramite la propria piattaforma. Bisognerà semplicemente accedere alla sezione Live per seguire in diretta la funzione religiosa. E ancora in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Play. Infine sui canali social, sul sito e YouTube di Vatican Media. Alle 12 la Benedizione Urbi et Orbi e la lettura del messaggio pasquale. Tv2000 propone la Messa di Pasqua anche alle ore 8.30 e alle 19.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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