A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: orario inizio, canale, quanto dura, quando finisce, 25 dicembre, durata

A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento su Rai 1, Canale 5 e Tv2000 per oggi, 25 dicembre 2025, alle ore 10. Il Pontefice ha ripristinato la tradizione di celebrare, oltre alla Messa della Notte nella Vigilia, anche quella del 25 dicembre mattino. Appuntamento dunque dalla Basilica di San Pietro alle ore 10 con Papa Leone XIV, che ieri sera alle 22 ha presieduto la Messa della Vigilia. Subito dopo, alle ore 12, Papa Leone impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suo messaggio natalizio.