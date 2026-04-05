Messa in tv Pasqua domenica 5 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, Pasqua, domenica 5 aprile 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 5 aprile.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 5 aprile 2026, Pasqua, alle ore 10.15, dalla Basilica di San Pietro. Si tratta della celebrazione più importante dell’anno per i cristiani, con la quale si ricorda la Resurrezione di Gesù dai morti dopo la crocifissione. A celebrare è Papa Leone XIV. Telecronaca di Ignazio Ingrao. Collegamento su Rai 1 dalle 10.. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa di oggi alle 8.30, alle 10.15 da San Pietro e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle ore 10 basterà collegarsi su Canale 5 per seguire la Messa di Pasqua. Alle ore 12 la benedizione Urbi et Orbi da piazza San Pietro da seguire su Rai 1 e Tv2000 con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1

Ore 10.15 – Santa Messa di Pasqua dalla Basilica di San Pietro

Canale 5

Ore 10.15 – Santa Messa di Pasqua dalla Basilica di San Pietro

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 10.30 – Santa Messa di Pasqua dalla Basilica di San Pietro

Ore 19:00 – Santa Messa