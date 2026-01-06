Icona app
TV

Messa in tv 6 gennaio 2026 (Epifania), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming

di Antonio Scali
Messa in tv 6 gennaio 2025 (Epifania), dove vedere su Rai 1 e Canale 5, Tv2000: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 6 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 6 gennaio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 6 gennaio 2026, Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo, alle ore 9.30 dalla Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV. Oggi inoltre è il giorno della chiusura ufficiale del Giubileo, con il Papa che chiuderà la Porta Santa di San Pietro. Collegamento su Rai 1 dalle 9.20. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla stessa Messa sempre dalle 9.30 con Papa Leone, come alle ore 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Non sono previste per oggi Messe su Canale 5. Alle ore 12 su Tv2000 e Rai 1 l’Angelus di Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 9.30 – Chiusura della Porta Santa e Santa Messa per l’Epifania

TV2000
Ore 9.30 – Chiusura della Porta Santa e Santa Messa per l’Epifania
Ore 19:00 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
