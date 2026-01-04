Messa in tv 4 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Messa in tv 4 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora
Dove vedere la Messa in tv oggi, 4 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 4 gennaio.
In tv e streaming: orario e canale
Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 4 gennaio 2026, alle ore 11 dalla Basilica di San Benedetto in Norcia (Perugia). Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.
Il programma
Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Basilica di San Benedetto in Norcia (Perugia)
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV
Canale 5
Ore 10 – Santa Messa
TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa