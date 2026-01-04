Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 4 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
Immagine dell'autore

Messa in tv 4 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 4 gennaio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 4 gennaio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 4 gennaio 2026, alle ore 11 dalla Basilica di San Benedetto in Norcia (Perugia). Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Basilica di San Benedetto in Norcia (Perugia)
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 3 gennaio: Circo di Montecarlo, Pavarotti, Shrek terzo
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 3 gennaio: Circo di Montecarlo, Pavarotti, Shrek terzo
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la seconda e ultima puntata della 47esima edizione su Rai 1
TV / Pavarotti 90, l’uomo che emozionò il mondo: tutto quello che c’è da sapere
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 3 gennaio
TV / Johnny Stecchino: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Shrek terzo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 2 gennaio: Seduci e scappa, Francesca Cabrini, Quarto grado
TV / Crudelia: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 gennaio 2026
TV / Harry Potter e il calice di fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca