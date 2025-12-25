Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:47
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 25 dicembre 2025 (Natale), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Messa in tv 25 dicembre 2025 (Natale), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, 25 dicembre 2025 (Natale)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 25 dicembre.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 25 dicembre 2025, Natale, alle ore 10, dalla Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV. Il Pontefice infatti ha ripristinato la tradizione di celebrare, oltre alla Messa della Notte nella Vigilia, anche quella del 25 dicembre mattino. Collegamento su Rai 1 dalle 9.50. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa di oggi alle 8.30, alle 10 con Papa Leone e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle ore 10 invece, basterà collegarsi su Canale 5 per seguire la Messa con Papa Leone dalla Basilica di San Pietro. A seguire dalle 12 su Rai 1 e Tv2000 Papa Leone impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suo messaggio natalizio.

Il programma di Natale

Rai 1
Ore 10 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone
Ore 12 – Benedizione Urbi et Orbi

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8:30 – Santa Messa
Ore 10 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone
Ore 12 – Benedizione Urbi et Orbi
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone
TV / A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025
TV / Ascolti tv mercoledì 24 dicembre: Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale
Ti potrebbe interessare
TV / Benedizione Urbi et Orbi Natale 2025 streaming e diretta tv: dove vedere con Papa Leone
TV / A che ora inizia la Benedizione Urbi et Orbi: l’orario con Papa Leone XIV per Natale 2025
TV / Ascolti tv mercoledì 24 dicembre: Messa di Natale, Il Volo – Incanto di Natale
TV / A che ora inizia la Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: l’orario d’inizio
TV / A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone: orario inizio
TV / Il Volo – Incanto di Natale: tutto quello che c’è da sapere
TV / Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Hachiko – Il tuo migliore amico: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Messa in tv 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming
TV / Uno sguardo dal cielo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca