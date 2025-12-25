Messa in tv 25 dicembre 2025 (Natale), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000

Dove vedere la Messa in tv oggi, 25 dicembre 2025 (Natale)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 25 dicembre.

In tv e streaming: orario, luogo e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 25 dicembre 2025, Natale, alle ore 10, dalla Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV. Il Pontefice infatti ha ripristinato la tradizione di celebrare, oltre alla Messa della Notte nella Vigilia, anche quella del 25 dicembre mattino. Collegamento su Rai 1 dalle 9.50. Presente anche la diretta streaming su RaiPlay. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa di oggi alle 8.30, alle 10 con Papa Leone e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle ore 10 invece, basterà collegarsi su Canale 5 per seguire la Messa con Papa Leone dalla Basilica di San Pietro. A seguire dalle 12 su Rai 1 e Tv2000 Papa Leone impartirà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo, e leggerà il suo messaggio natalizio.

Il programma di Natale

Rai 1

Ore 10 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone

Ore 12 – Benedizione Urbi et Orbi

Canale 5

Ore 10 – Santa Messa

TV2000

Ore 8:30 – Santa Messa

Ore 10 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone

Ore 12 – Benedizione Urbi et Orbi

Ore 19 – Santa Messa