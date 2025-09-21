Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 21 settembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Messa in tv 21 settembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 21 settembre 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 21 settembre

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 21 settembre 2025, alle ore 10,55 dalla Basilica Nostra Signora di Bonaria in Cagliari. Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30, alle 10 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 10,55 – Santa Messa dalla Basilica Nostra Signora di Bonaria in Cagliari
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 10 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

