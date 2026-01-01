Icona app
Ultimo aggiornamento ore 10:00
TV

Messa in tv 1 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

di Antonio Scali
Messa in tv 1 gennaio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 gennaio 2026 (Capodanno)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 gennaio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 gennaio 2026, alle ore 10 con Papa Leone XIV dalla Basilica di San Pietro. Il primo giorno dell’anno coincide con la Solennità di Maria Madre di Dio nonché Giornata Mondiale della Pace. Il Pontefice celebra la Messa alle ore 10 a San Pietro. Collegamento su Rai 1 dalle 9.50. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla stessa Messa sempre dalle 10 con Papa Leone, ma nel corso del giorno saranno disponibili altre alle celebrazioni, come alle ore 19 e alle 8.30. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle ore 10 invece, basterà collegarsi su Canale 5 per seguire la Messa. Alle ore 12 su Tv2000 e Rai 1 l’Angelus di Papa Leone.

Il programma

Rai 1
Ore 10 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Massa
Ore 10 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone
Ore 19:00 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ricerca