Max Working – Lavori in corso: lo show con Max Angioni su Italia 1. Anticipazioni e ospiti

Torna questa sera, 22 luglio 2025, in prima serata su Italia 1 “Max Working – Lavori in corso”, il nuovo show che vedrà Max Angioni nei panni di un apprendista alle prese con diverse professioni. Un format innovativo che mescola la concretezza dei lavori manuali e l’ironia tipica dello stand-up comedian. Vediamo tutte le informazioni.

Anticipazioni

In ogni puntata di “Max Working – Lavori in corso”, Max Angioni si cimenterà in due mestieri diversi, affrontando l’esperienza da stagista/apprendista/collaboratore molto seriamente, ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante.

I suoi “tentativi lavorativi” saranno poi raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni, di volta in volta, interagirà con i datori di lavoro commentando a modo suo le esperienze.

I lavori che Max affronterà sono:

– Assistente/tuttofare nel club sportivo Adriano Panatta Racquet Club, del campione di tennis Adriano Panatta

– Mercante d’arte nel negozio di Roberta Tagliavini, Robertaebasta

– Maggiordomo presso il Domina Coral Bay, un resort a Sharm el-Sheikh.

– Agente immobiliare, nell’agenzia di Mariana d’Amico con il supporto dell’agente Gianluca Torre

– Aiuto cuoco al fianco dello chef Matteo Fronduti del ristorante Manna a Milano.

– Pescatore a bordo del peschereccio Aquila Pescatrice del Capitano Elia Orecchia che salperà dal porto di Genova.

– Contadino nella natura selvaggia della Cascina Selva di Ozzero (Milano).

– Artigiano in prova presso la bottega milanese Falegnameria Cavalleroni di Cesare e Marzia

“Max Working – Lavori in corso” è un viaggio divertente nel mondo del lavoro, che attraverso il sarcasmo e l’ironia, racconta in modo originale e moderno le sfide quotidiane di molte professioni. Il programma, prodotto da Blu Yazmine, offre una prospettiva unica, mettendo in luce la difficoltà e la bellezza del lavoro manuale e professionale, e promette di conquistare il pubblico con l’energia e la simpatia di Max Angioni, pronto a portare la sua comicità sul luogo di lavoro.

Streaming e tv

Dove vedere Max Working – Lavori in corso in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 15 luglio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.