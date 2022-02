Chi è Maurizio Lastrico, il fidanzato di Maria Chiara Giannetta co-conduttrice di Sanremo 2022

Chi è Maurizio Lastrico, il presunto fidanzato di Maria Chiara Giannetta, co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022 nella quarta serata di oggi, 4 febbraio 2022? Si tratta di un famoso attore e comico, noto soprattutto per aver preso parte a Zelig e a una fiction molto popolare come Don Matteo. Vediamo insieme chi è il presunto fidanzato di Maria Chiara Giannetta, che salirà questa sera sul palco dell’Ariston per fare insieme un dialogo tra due innamorati. 42 anni, è nato a Genova il 31 marzo del 1979. Dopo essersi diplomato come operatore turistico, ha dedicato tutte le sue energie al mondo dello spettacolo aggiudicandosi anche il premio Cine In Città come Miglior Sceneggiatura con il suo cortometraggio Molto Piacere.

L’attore genovese nel 2006 si è diplomato alla Scuola del Teatro Stabile di Genova e l’anno dopo è entrato a far parte del cast di Camera Café col personaggio del catatonico. Si è fatto conoscere dal grande pubblico a partire dal 2009, quando entra nella squadra di Zelig Off, con la recitazione di un monologo sulla Divina Commedia, ovviamente a modo suo. Dopo questo successo, è approdato a Zelig per tre stagioni. Anche nelle puntate speciali trasmesse nei mesi scorsi su Canale 5 Maurizio Lastrico ha fatto parte del cast.

Il comico oltre che essere un volto di Zelig ha collaborato con Radio 19 e con alcune trasmissioni Rai e La7, oltre a tenere numerosi spettacoli nei teatri di tutta Italia. Il successo sul grande schermo è arrivato grazie a Sole A Catinelle, il film di Checco Zalone. In televisione, invece, viene ricordato spesso come uno dei volti più amati di Don Matteo. Nel 2018 Maurizio Lastrico, secondo molti rumors fidanzato di Maria Chiara Giannetta, è stato anche Iena per l’omonimo programma di Italia 1. Su Rai 1 invece lo abbiamo visto nel film Io Sono Mia nel ruolo di Andrea. Di recente è stato Filippo Cerasi nella nuova fiction di Canale 5 Made in Italy.

Vita privata: chi è la fidanzata

Per quanto riguarda la vita privata, Maurizio Lastrico è stato affiancato spesso a Maria Chiara Giannetta. I due interpretano infatti una coppia di fidanzati in Don Matteo, ma non è sicuro che abbiano una relazione anche nella realtà. Possibile che l’amore sia scattato proprio durante le riprese della fiction? Durante un’intervista a YouMovies, l’attore ha confessato di avere una fidanzata: “Il mio rapporto sta crescendo”, ha dichiarato, “siamo partiti in tournée insieme, poi ci siamo dovuti fermare e siamo rimasti insieme”. Grazie al lockdown, i due hanno iniziato a convivere. Che si tratti proprio di Maria Chiara Giannetta, l’attrice divenuta popolare con Blanca e ora co-conduttrice a Sanremo 2022? Molto attivo sui social, è seguito su Instagram da oltre 180mila persone.