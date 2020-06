Matrimonio rosso sangue: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, 27 giugno 2020, va in onda su Rai 2 in prima serata il film Matrimonio rosso sangue, thriller del 2016 diretto da Marc Angelo. Nel cast attori di successo come Anthony Delon, Barbara Cabritae Macha Meril. Ma qual è la trama e il cast di Matrimonio rosso sangue? L’appuntamento è per stasera, 27 giugno, su Rai 2 dalle 21.05.

Anna è una giovane donna di umile estrazione, che da sola si prende cura del figlio affetto da fibrosi cistica. Questa brutta malattia del bambino le permette di incontrare il brillante chirurgo Guillaume, il solo che potrebbe salvare suo figlio e restituirle una vita normale e decorosa. Ma la felicità è una strada in salita per la sfortunata Anna, che all’indomani delle nozze rischia già di perdere suo marito, accusato di un crimine che non ha commesso. Quando, il giorno dopo i festeggiamenti, la polizia ritrova in uno stagno il cadavere di Roxane, ex moglie di Guillaume, tutti gli indizi sembrano indicare proprio il medico di Marsiglia. Anna però è convinta della sua innocenza e farà di tutto per dimostrarlo.

Matrimonio rosso sangue cast

Tanti gli attori che hanno preso parte al cast di questo thriller del 2016 di Marc Angelo, in onda stasera su Rai 2. Tra i protagonisti di questo film francese figurano Anthony Delon, Barbara Cabrita, Macha Meril, Guillaume Cramoisan e Denis Mpunga.

Matrimonio rosso sangue: diretta tv e streaming

Dove vedere il film Matrimonio rosso sangue? La pellicola va in onda in prima visione sabato 27 giugno 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

