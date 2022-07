Matrimonio alle Bahamas: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 2 luglio 2022, va in onda Matrimonio alle Bahamas, un film commedia italiano uscito nel 2007 e diretto da Claudio Risi. La pellicola dura circa 90 minuti e va in onda su Rete 4. Di seguito vediamo chi fa parte del cast e di cosa parla la trama.

Trama

Partiamo dalla storia di Matrimonio alle Bahamas. Siamo a Miami dove si celebreranno le nozze dei due sposini che uniranno due famiglie molto diverse tra loro. Da un lato abbiamo i Colombo che sono italiani di umili origini. Cristoforo, il padre di famiglia, è un tassista. L’altra famiglia, Di Giacomo, è benestante ed è italoamericana. Entrambe le famiglie hanno tenori di vita diversi e differenze sociali che rendono difficile socializzare.

Matrimonio alle Bahamas: il cast del film

Chi fa parte del cast di Matrimonio alle Bahamas? A guidare la pellicola c’è Massimo Boldi ma non è da solo. Ecco attori e personaggi che compongono il cast:

Massimo Boldi: Cristoforo Colombo

Annamaria Barbera: Rosaria “Rosy” Macaluso (in Colombo)

Lucrezia Piaggio: Valentina Colombo

Enzo Salvi: Oscar Corleone

Biagio Izzo: Alberto Di Giacomo

Victoria Silvstedt: Patricia Torre (in Di Giacomo)

Donald French: Bob Di Giacomo

i Fichi d’India: Bruno e Max

Loredana De Nardis: Loredana “Lory” Morra

Lodovica Mairè Rogati: Pamela Cannizzaro

Oona O’Connell: Candice

Valentina Idini: Alessia Donati

Valentino Campitelli: Riccardo “Riky” Colombo

Niccolò Senni: Alessandro Ritucci, fidanzato di Alessia

Raffaello Balzo: Luca Pennella

Luigi Petrazzuolo: Salvatore Pinto (Maritozzo)

Araba Dell’Utri: Giorgia Pinto, sorella di Maritozzo

Sofia Bruscoli: Monica Pennella

Gigi Marzullo: sé stesso

Solange: sé stesso

Barbara De Rossi: Piera Corrado, cartomante

Karen Ross: Mrs. Goldman

Anna Longhi: Maria Giovanna De Angelis, signora romana al telefono

Barbara De Nuntis: studentessa cliente del taxi

Bruce McGuire: Preside dell’Università di Miami

Streaming e TV

Dove vedere Matrimonio alle Bahamas in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 2 luglio 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguire Matrimonio alle Bahamas via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.