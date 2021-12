Masterchef Italia 11: giudici, ospiti, concorrenti, quante puntate, Tv8, streaming, Sky, prove

Torna Masterchef Italia, il popolare cooking show di Sky giunto all’undicesima stagione. Nuovi cuochi amatoriali sono pronti a darsi battaglia e superare temutissime prove, ma soprattutto dovranno fare i conti con i tre giudici di Masterchef 11: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Squadra che vince non si cambia, per cui spetterà a loro valutare i piatti degli aspiranti chef. Non mancheranno le Mistery Box, i Pressure e gli Skill Test, fino alle prove in esterna. Nel corso delle puntate ci saranno anche tanti ospiti, pronti a portare il loro tocco nella cucina di Masterchef. Appuntamento su Sky Uno e NOW a partire da giovedì 16 dicembre 2021. Ecco tutte le informazioni.

Giudici

Come detto i giudici di Masterchef 11 saranno i confermatissimi Bruno Barbieri (presente dalla prima edizione), Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo. “Siamo un grande trio, io ho fatto tutti i MasterChef dall’inizio alla fine, e credo che questo sia veramente il trio più divertente, siamo un tutt’uno, forse a MasterChef c’è un solo giudice, ed è la fusione di noi tre”, ha dichiarato Barbieri. “Se vuoi lasciare il tuo segno a MasterChef devi essere bravo, altrimenti torni a casa”, ha aggiunto lo chef bolognese. “Si è alzato di molto il livello, con prove sempre più difficili, per concorrenti già molto preparati. Non so perché non abbiamo un ristorante insieme…sarebbe molto interessante e potremmo anche fare tanti soldi”, ha detto scherzando.

Quest’anno i giudici di MasterChef saranno più cattivi: Diremo molti meno sì, lo vedrete. “MasterChef quest’anno è all’insegna dell’inclusività gastronomica – spiega Locatelli – Ci sono concorrenti che vengono da lontano, da paesi difficili, e si sono integrati in Italia. Da loro verranno sapori nuovi”. “Il vincitore dell’anno scorso Aquila – rivela Barbieri – ha cucinato per Armani e altri personaggi celebri, segno che il nostro programma è simbolo di prestigio e credibilità”. “Ormai siamo tre amici, quasi fratelli, ed è bello lavorare insieme”, ha ammesso lo chef napoletano.

MasterChef Italia 11: Concorrenti

Le prime puntate di questa undicesima edizione saranno come di consueto dedicate alla ricerca dei concorrenti da far entrare nella MasterClass. Anche quest’anno MasterChef Italia ha scelto di andare a cercare i cuochi amatoriali direttamente nelle loro cucine, nelle loro case, con la primissima fase di selezione avvenuta online: i candidati si sono mostrati nel loro ambiente più familiare, con i propri piatti più rappresentativi. Solo i più promettenti accederanno ai Live Cooking, al centro dei primi due episodi – attesi per giovedì 16 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go e in streaming su NOW.

I Live Cooking saranno la prima occasione, per gli aspiranti chef, per presentare le proprie storie di vita spesso molto forti, storie in cui la cucina svolge un ruolo centrale e necessario, ma soprattutto per conoscere i 3 giudici, grandi Chef stellati e straordinari creatori di iconici tormentoni (dal “mappazzone” di Bruno al “fooorza!” di Antonino, fino al “come on!” di Giorgio) ormai entrati nel lessico comune, come evidente dalla campagna di lancio di stagione. “Ci sono storie di concorrenti, che hanno avuto anche problemi con il cibo, che arricchiscono noi, ma che arricchiscono anche chi è a casa. La cucina come integrazione e terapia”, ha chiosato chef Locatelli.

Regolamento

La prima fase, spalmata nelle prime due puntate, è come detto quella dei Live Cooking, durante il quale si formerà la MasterClass. Durante questa prima fase di MasterChef Italia, i cuochi avranno una dispensa a propria disposizione per recuperare gli ingredienti necessari, dopodiché dovranno realizzare un piatto completandolo davanti a Chef Barbieri, Chef Cannavacciuolo e Chef Locatelli, con l’obiettivo di impressionare e conquistare i tre giudici: serviranno almeno due sì, da parte loro, per accedere alla fase successiva delle selezioni, le temibili Prove di Abilità. Qui, gli aspiranti concorrenti verranno divisi in 3 gruppi e ciascun gruppo dovrà affrontare una prova tecnica scelta personalmente da ciascun giudice. Anche quest’anno, inoltre, i giudici avranno la possibilità di scommettere in prima persona su un concorrente, apponendo la loro firma sul suo grembiule.

Durante le Prove di Abilità, chi dimostrerà di avere tecnica, originalità e gusto, conquisterà il grembiule con il nome e accederà alla Masterclass, chi cadrà, invece, tornerà a casa. Infine, chi avrà lasciato ancora qualche dubbio nei Giudici, avrà un’ultima chance: la Sfida Finale, ultima possibilità per accedere alla Masterclass. Quella di quest’anno sarà piena di storie personali singolari, uniche e molto forti, ma anche cosmopolita e dotata di un forte respiro internazionale a dimostrare, ancora una volta, come questa sia una delle chiavi con cui si svilupperà il futuro della cucina italiana.

Una volta creata la Masterclass con i suoi 20 componenti, inizierà la classica sfida secondo il meccanismo ben rodato e conosciutissimo dal pubblico: prove appassionanti, sfide adrenaliniche e tanti colpi di scena, per una competizione basata sul talento più puro e sulla creatività dei concorrenti che sognano di diventare chef professionisti. Tornano quindi le imperscrutabili e sorprendenti Mystery Box – che quest’anno riserveranno una novità –, l’Invention Test per scatenare tutta la fantasia e l’inventiva dei cuochi, il temutissimo Pressure Test con le sue prove cariche di tensione, e lo Skill Test, l’“esame a sorpresa” che coinvolgerà tutti i concorrenti, senza esclusioni, messi alla prova su una specifica abilità richiesta dai giudici.

Tornano, inoltre, anche le prove in esterna che metteranno a dura prova gli aspiranti chef, per le loro primissime esperienze di lavoro in una vera brigata. Tra gli altri, le cucine del cooking show si animeranno in Trentino, dove gli aspiranti chef dovranno cucinare per i lavoratori impiegati nella fienagione, e a Trieste, che ha ospitato sia la prova in esterna che il Pressure nello scenografico castello di Miramare.

Come da tradizione, anche l’undicesimo MasterChef italiano si aggiudicherà 100.000 euro in gettoni d’oro e potrà pubblicare il proprio primo libro di ricette e potrà accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana: serviranno talento e determinazione per arrivare a questo traguardo, e l’obiettivo si potrà raggiungere solo dimostrando ai giudici di possedere i requisiti essenziali per essere un vero MasterChef, il grande amore per la cucina, la forza di volontà e il coraggio di osare nella creazione dei piatti.

Masterchef 11: gli ospiti

Non mancheranno anche in questa edizione gli ospiti illustri, numeri uno della cucina di tutto il mondo, che porteranno le loro esperienze e i loro piatti all’interno della MasterClass. Tra gli altri, Marie Robert, che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni; Anissa Helou, una delle esperte di cucina mediorientale più famose al mondo; Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin; torna Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione; Andreas Caminada, il re della cucina elvetica con 3 stelle Michelin; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin e il suo ristorante tra i 50 migliori al mondo. E poi non mancherà l’attesissimo arrivo del Maestro Iginio Massari, che come sempre sarà protagonista del vero spauracchio più temuto da tutte le Masterclass, la prova di pasticceria.

Masterchef Italia 11: quante puntate

Abbiamo visto i giudici, i concorrenti e il regolamento di MasterChef 11, ma quante puntate sono previste? In tutto 12 puntate, ognuna con due episodi ciascuno, per un totale quindi di 24. Appuntamento ogni giovedì su Sky Uno alle 21.15, visibile anche on-demand, e in streaming su Sky Go e NOW. La finale di Masterchef Italia 11 dovrebbe andare in onda giovedì 3 marzo 2022. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare).

Prima puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 dicembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 dicembre 2021

Quarta puntata: giovedì 6 gennaio 2022

Quinta puntata: giovedì 13 gennaio 2022

Sesta puntata: giovedì 20 gennaio 2022

Settima puntata: giovedì 27 gennaio 2022

Ottava puntata: giovedì 3 febbraio 2022

Nona puntata: giovedì 10 febbraio 2022

Decima puntata: giovedì 17 febbraio 2022

Undicesima puntata: giovedì 24 febbraio 2022

Dodicesima puntata: giovedì 3 marzo 2022

Streaming e tv

Dove vedere Masterchef Italia 11 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) a partire dal 16 dicembre 2021, sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.