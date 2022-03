Masterchef Italia 11 vincitore: chi ha vinto il cooking show di Sky

MASTERCHEF VINCITORE – Chi ha vinto la finale di Masterchef Italia 11, in onda questa sera, giovedì 3 marzo 2022, su Sky Uno dalle 21.15? Quattro i finalisti di questa undicesima edizione del popolare cooking show culinario: Carmine, Lia, Christian e Tracy. A giudicarli i tre giudici di Masterchef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il vincitore di Masterchef 11 è …In aggiornamento

I finalisti

Abbiamo visto chi ha vinto Masterchef 11, ma chi sono i quattro finalisti? Gli aspiranti al titolo sono quattro ragazzi giovani che in comune hanno una grande passione e una solida determinazione, ad accompagnare quattro storie importanti e molto diverse tra loro in cui la cucina è sempre la protagonista. Carmine è uno studente 18enne della provincia di Salerno all’ultimo anno del liceo scientifico che ha dimostrato fin da subito una preparazione da “primo della classe”: Barbieri si è autoproclamato suo “professore” e lo ha definito “signorino Gorrasi”; Christian ha 20 anni, vive in provincia di Torino dove studia ingegneria chimica alimentare ed è affetto dalla sindrome di Asperger da cui non si è mai lasciato ostacolare durante la permanenza in Masterclass: razionale e schematico, qui ha imparato a lasciarsi andare, superando con successo i propri limiti; Lia è una bancaria 30enne della provincia di Verona, subito apparsa molto sicura di sé e dotata di un carattere forte e determinato: nel corso delle settimane ha ammorbidito molto alcuni lati del suo carattere, ma resta sempre temuta dai suoi avversari ai fornelli; infine Tracy, 28enne nata in Nigeria e cameriera di sala in provincia di Verona, è una ragazza creativa e molto legata alle proprie origini da cui spesso ha tratto ispirazione in cucina: i piatti in cui è riuscita a mixare la tradizione nigeriana e il suo presente italiano hanno regalato ai giudici dei veri e propri viaggi intercontinentali.

Masterchef 11 vincitore: concorrenti

Ma quali sono i 20 concorrenti di Masterchef 11 Italia che ci hanno accompagnato nel corso di questa undicesima edizione del cooking show di Sky Uno? Eccoli:

Nicholas – studente, 21 anni

– studente, 21 anni Elena Morlacchi – casalinga, 55 anni

– casalinga, 55 anni Rita – imprenditrice, 53 anni

imprenditrice, 53 anni Anna – nutrizionista, 30 anni

– nutrizionista, 30 anni Tina – commessa, 39 anni

commessa, 39 anni Polone (Gabriele Policarpo) – addetto alla sicurezza, 34 anni

– addetto alla sicurezza, 34 anni Bruno – agente di commercio, 64 anni

– agente di commercio, 64 anni Tracy – cameriera, 28 anni

cameriera, 28 anni Federico Chimirri – Dj, 30 anni

– Dj, 30 anni Andrealetizia – disoccupata, 25 anni

– disoccupata, 25 anni Carmine – studente, 18 anni

– studente, 18 anni Andrea – maitre, 42 anni

– maitre, 42 anni Dalia – assistente commerciale, 30 anni

– assistente commerciale, 30 anni Mime – guida turistica, 48 anni

– guida turistica, 48 anni Christian – studente, 20 anni

– studente, 20 anni Giulia – modella, 30 anni

– modella, 30 anni Lia – bancaria, 30 anni

– bancaria, 30 anni Pietro – libero professionista, 42 anni

– libero professionista, 42 anni Nicky Brian – designer, 28 anni

– designer, 28 anni Mery – personal trainer, 26 anni

Streaming e tv

Abbiamo visto il vincitore di Masterchef 11, ma dove vedere lo show in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) a partire dal 16 dicembre 2021, sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.