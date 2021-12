Masterchef 11: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Masterchef 11? Ve lo diciamo subito: in tutto sono 12 puntate, in onda ogni giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno a partire dal 16 dicembre 2021. La finale è prevista per il 3 marzo 2022. Per ogni puntata sono previsti due episodi, in totale quindi saranno 24. Sky Uno è il canale visibile per gli abbonati alla pay-tv al tasto 108 del decoder Sky, digitale terrestre canale 455. Masterchef 11 è anche disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now.

I giudici di Masterchef 11 sono i confermatissimi Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, pronti a tornare nelle cucine di MasterChef Italia e a riaccendere i fornelli con l’obiettivo di selezionare il miglior chef amatoriale d’Italia. Vediamo insieme la programmazione completa (attenzione, potrebbe variare).

Prima puntata: giovedì 16 dicembre 2021

Seconda puntata: giovedì 23 dicembre 2021

Terza puntata: giovedì 30 dicembre 2021

Quarta puntata: giovedì 6 gennaio 2022

Quinta puntata: giovedì 13 gennaio 2022

Sesta puntata: giovedì 20 gennaio 2022

Settima puntata: giovedì 27 gennaio 2022

Ottava puntata: giovedì 3 febbraio 2022

Nona puntata: giovedì 10 febbraio 2022

Decima puntata: giovedì 17 febbraio 2022

Undicesima puntata: giovedì 24 febbraio 2022

Dodicesima puntata: giovedì 3 marzo 2022

Durata

Come detto per ogni puntata di Masterchef 11 sono previsti due episodi, ognuno di circa 45 minuti. Ogni puntata settimanale ha quindi una durata di circa un’ora e mezza. È possibile recuperare gli episodi in qualsiasi momento anche on demand, o in streaming su Sky Go e NOW.

Ospiti

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Masterchef 11, ma chi sono gli ospiti? Tanti gli chef stellati e i grandi cuochi internazionali in arrivo in questa stagione tra i fornelli di questa edizione di MasterChef Italia: tra gli altri, Marie Robert, che ha conquistato la sua prima stella Michelin a soli 30 anni; Anissa Helou, una delle esperte di cucina mediorientale più famose al mondo; Lele Usai, lo chef marinaio con una stella Michelin; torna Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione; Andreas Caminada, il re della cucina elvetica con 3 stelle Michelin; Enrico Crippa, 3 stelle Michelin e il suo ristorante tra i 50 migliori al mondo. E poi non mancherà l’attesissimo arrivo del Maestro Iginio Massari, che come sempre sarà protagonista del vero spauracchio più temuto da tutte le Masterclass, la prova di pasticceria.