Masterchef 10: le anticipazioni sulla terza puntata, 31 dicembre

Questa sera, giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno), alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la terza puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con aspiranti chef. Ma cosa succederà stasera, 31 dicembre? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nelle due puntate in onda oggi, 31 dicembre 2020, nella sera di Capodanno, su Sky Uno, assisteremo alla prima esterna di questa decima edizione di Masterchef Italia. Inoltre, dopo l’eliminazione di Camilla, sono 20 gli aspiranti chef ancora in gara. La prima puntata in onda stasera si apre con la Mystery Box.

I concorrenti di Masterchef 10 si troveranno alle prese con nove ingredienti particolari, ciascuno chiamato a rappresentare una delle passate edizioni. A tutti questi, gli aspiranti MasterChef dovranno aggiungere uno dei ‘novel food’, degli ingredienti del futuro, che troveranno in dispensa. I giudici assaggeranno solo i tre piatti a loro avviso migliori e il vincitore avrà un vantaggio nel Invention Test.

Il tema dell’Invention Test è legato ai prodotti tipici e unici italiani, presentati dai rispettivi produttori. Vittorio Beltrami, dalle Marche, porta la Figata, formaggio di capra protetto da foglie di fico; il macellaio trentino Martino Florio porta la Ciuiga del Banale, insaccato di carne di maiale e rape cotte; Claudio Secchi di Nuoro presenta la Sa Pompia, agrume acido che cresce solamente a Siniscola. Riuscire a realizzare un piatto con ingredienti di grande personalità sarà la sfida che decreterà il primo Capitano di Brigata per la prima Esterna della stagione.

L’Esterna, con cui si apre la seconda puntata in onda il 31 dicembre 2020 di Masterchef 10, si svolge a Crespi D’Adda (BG), un villaggio operaio costruito a fine ‘800 su iniziativa di un industriale illuminato, Cristoforo Crespi, e che dal 1995 è sito UNESCO. Il tema della prova è il Delivery Food: la classe viene divisa nelle Brigrate Blu e Rossa chiamate a preparare due menu da consegnare a casa degli abitanti del villaggio operaio, che decreteranno la Brigata vincitrice. La Brigata sconfitta, invece, dovrà affrontare il Pressure Test e combattere per non essere eliminato.

Streaming e tv

Dove vedere la terza puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

