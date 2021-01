Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della settima puntata, 28 gennaio

Questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la settima puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con aspiranti chef. Ma cosa succederà stasera, 28 gennaio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella settima puntata i 13 aspiranti chef ancora in gara dovranno riuscire a tenere i nervi saldi per affrontare le prossime prove e dimostrare il loro talento. Si ritroveranno infatti alle prese con una nuova Mystery Box, un Invention Test e uno Skill Test spietato con l’arrivo di Iginio Massari. La sfida della Mystery Box sarà già particolarmente difficile. L’ingrediente principale è un alimento iconico e famoso ormai in tutto il mondo: la pancetta. Che venga usata per condire una pasta oppure sotto forma di fette per un hamburger, che venga chiamata pancetta o bacon, è sempre e comunque un elemento che unisce più o meno tutto il mondo. Sembra quindi apparentemente semplice il compito che aspetta gli aspiranti chef, ma, come tutto a Masterchef, non lo è per niente. I concorrenti dovranno infatti giocare di strategia. Bruno Barbieri rimarca infatti che metà classe è strategica e metà invece è buonista. Chissà se i cuori teneri di Cristiano e Irene riusciranno a non pensare agli altri ma solo a sé stessi.

Chi sarà capace di essere un bravo stratega, e quindi risulterà il vincitore della Mystery Box, avrà un vantaggio nell’Invention Test, che vede come ospite internazionale Karime Lopez. Executive chef giovanissima – classe 1982 – lavora fianco a fianco con Massimo Bottura, chef di fama internazionale e vincitore di tre stelle Michelin. Lopez ha quindi imparato da Bottura a prendere ingredienti e informazioni da tutto il mondo per adattarli ad una realtà tipicamente italiana, l’osteria. Adesso lavora come Executive Chef all’Osteria Gucci di Massimo Bottura a Firenze ed è anche la seconda donna messicana a ricevere una stella Michelin. La prova, che consiste nel replicare i piatti che la chef presenterà, non si preannuncia quindi per niente semplice. Aquila infatti sottolinea che “è il braccio destro di Bottura”, sottintendendo che comunque nessuno di loro può essere al suo livello.

I concorrenti affronteranno poi il secondo Skill Test, ovvero tre prove una dietro l’altra da cui ci si può salvare solo raggiungendo degli standard minimi. Li accoglierà uno storico amico di Masterchef, ovvero Iginio Massari. Il pasticcere è stato infatti ospite di una puntata per ogni edizione del programma, tanto che prima della messa in onda della decima, alcune voci lo vedevano come un possibile quarto giudice. Ha invece mantenuto fede alla tradizione, portando una sfida di pasticceria che è sempre in grado di mettere in crisi e sotto pressione anche gli chef più sicuri e calmi. La stima è moltissima, infatti Monir esclama “Dio sceso in Terra” mentre Aquila opta per un “Maestro! Che onore!”. Ma di sicuro non cercherà di far sentire a proprio agio i concorrenti: infatti il suo ingresso avviene attraverso una sedia girevole come lo storico nemico di James Bond, Blofeld. Ma la prova di pasticceria non è che l’inizio. Locatelli infatti li avvisa: “Ora ve la vedrete con me”. Chissà chi sarà ad abbandonare la cucina di Masterchef Italia questa settimana.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni, ma dove vedere la settima puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

