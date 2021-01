Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della quinta puntata, 14 gennaio

Questa sera, giovedì 14 gennaio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con aspiranti chef. Ma cosa succederà stasera, 14 gennaio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella quinta puntata l’ospite sarà lo chef Nino Rossi, una stella Michelin al suo ristorante Qafiz, mentre la Mystery Box sarà a dir poco afrodisiaca. Dopo le eliminazioni a sorpresa della scorsa puntata, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno nuovamente mettere alla prova i concorrenti superstiti. Come sempre, saranno tre le prove di Masterchef 10 da affrontare per i 16 aspiranti chef ancora rimasti in gara:

Mystery Box con cibi afrodisiaci. I concorrenti dovranno realizzare un piatto che esalti le qualità degli ingredienti proposti. I giudici assaggeranno i tre piatti in modo da decretare il vincitore che, come da tradizione, avrà un vantaggio durante l’Invention Test.

Invention Test: l’ospite, lo chef Nino Rossi, presenterà tre dei suoi piatti. Ovviamente il cuore della prova sarà la cucina calabrese. Il vincitore della Mystery Box potrà non solo conoscere i piatti e apprendere i segreti direttamente da chef Rossi, ma potrà anche assegnare agli avversari il piatto stellato da replicare. Chi vincerà l’Invention Test diventerà il capitano della sua brigata nella successiva prova in esterna.

Prova in esterna: i concorrenti e i giudici si sposteranno a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Le due brigate, quella rossa e quella blu, si sfideranno a suon del piatto tipico della zona, seguendo una leggenda piena d’amore. La squadra perdente dovrà andare al Pressure Test che decreterà chi dovrà abbandonare questa puntata di MasterChef 10.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni, ma dove vedere la quinta puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

