Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della finale, 4 marzo

Questa sera, giovedì 4 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la finale di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara (4 finalisti). Ma cosa succederà stasera, 4 marzo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

I quattro finalisti di Masterchef 10 (Irene, Monir, Antonio e Aquila) saranno alle prese con le ultime prove. Uno solo tra di loro potrà aggiudicarsi il decimo titolo MasterChef italiano, i 100mila euro in gettoni d’oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette. Tra i partecipanti alla gara e il trionfo però, ci saranno le ultime sfide da superare, a partire da uno Skill Test durissimo diviso in tre step che prevede la possibilità di salvezza e la conquista della casacca con il proprio nome. Anche durante la finalissima non mancheranno i grandi ospiti come lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto, Bergamo e Mauro Colagreco, lo chef numero uno al mondo anche lui con tre stelle Michelin con il suo ristorante Mirazur a Menton.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni, ma dove vedere l’ultima puntata di Masterchef 10 (la finale) in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

