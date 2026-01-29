Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi. Anni, età, origini, Instagram, vita privata, fidanzato, Amici, Fiorello, Zalone

C’è una nuova star ad Affari Tuoi: si tratta della ballerina Martina Miliddi, che da qualche giorno è entrata nel cast fisso della seguitissima trasmissione di Rai 1 condotta da Stefano De Martino. Ma chi è Martina Miliddi? Cagliaritana classe 2000, è entrata a far parte dello show durante un periodo di assenza del comico Herbert Ballerina. De Martino ha ironizzato dicendo che finalmente c’era una vera ballerina in studio: “Avevo chiesto una ballerina alla Rai ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Adesso che lui non c’è, è arrivata una ballerina”, ha detto il conduttore.

Martina è un volto già noto al pubblico televisivo. Ha infatti preso parte ad Amici di Maria De Filippi nel 2020. Specializzata in balli latino-americani, ha più volte discusso con Alessandra Celentano. Martina Miliddi nutre un grande amore per la danza fin da bambina, quando rimane folgorata dagli stacchetti delle veline a Striscia la Notizia.

Dopo l’esperienza ad Amici, per lei si sono aperte le porte di diversi programmi tv: Viva Rai 2 di Fiorello, Battiti Live con Elisabetta Gregoraci prima e Ilary Blasi poi fino ad Audiscion di Gigi e Ross con la stessa Gregoraci. Al cinema, Martina Miliddi è apparsa nel film campione d’incassi Buen Camino di Checco Zalone. La si vede nella scena finale, in cui l’attore pugliese balla la canzone-tormentone La prostata inflamada. Tra i palchi calcati da Martina Miliddi anche quello di San Siro, in occasione del concerto di Gabry Ponte.

Vita privata

Tifosissima della Roma, è molto seguita su Instagram e ha all’attivo anche diverse collaborazioni con importanti brand, specie di moda. ma chi è il fidanzato di Martina Miliddi? In passato, Martina Miliddi è stata legata ad Aka7even (cantante ed ex concorrente di Amici) e a Raffaele Renda (cantatutore, visto anche lui nel talent di Maria De Filippi). Oggi secondo le informazioni sul web è legata a Spillo, al secolo Simone Milani, ballerino hip-hop che ha studiato all’accademia di Kledi Kadiu.