Ultimo aggiornamento ore 08:00
Gossip
Gossip

Stefano De Martino e la sua barca ‘Santiago’: curiosità, foto e prezzo dell’imbarcazione dedicata al figlio

Quanto vale lo yacht di Stefano De Martino (foto ig @stefanodemartino)
di

Protagonista indiscusso della fascia pre-serale di Rai 1, Stefano De Martino ha sempre optato per la riservatezza, mostrandosi solo talvolta nella vita di tutti i giorni e fuori dagli studi televisivi. La sua priorità è, d’altronde, sempre stata il figlio Santiago nato dal matrimonio con Belen Rodriguez. Proprio a lui ha dedicato la sua barca, una “dimora a 5 stelle” sul mare che ha acquistato molti anni fa. Lo showman di Affari Tuoi trascorre molto tempo a bordo dello yacht, sia in estate che in inverno, ogni qualvolta si trova a Napoli, la sua città del cuore.

Il modello e il costo della barca di Stefano De Martino

Lo yacht “Santiago” è comparso in diverse occasioni sulle Instagram stories del conduttore, soprattutto nel periodo estivo, quando arriva il momento di staccare dal lavoro e di godersi un po’ di sano relax. Si tratta del Positano Open lungo 11,50 metri, un modello originale e unico nel suo genere, che De Martino ha fatto personalizzare secondo i suoi gusti. All’interno dell’imbarcazione, omologata per sedici persone, ci sono infatti sei posti letto, un piccolo angolo cottura, un bagno e un salottino. L’esterno è inoltre molto grande, con un comodo prendisole e un salotto con divani in pelle chiara. A prua ci sono invece due lettini dove ci si può godere il Sole.

stefano de martino quanto vale lo yacht
Quanto vale lo yacht di Stefano De Martino (foto ig @stefanodemartino)

Capita spesso che De Martino dorma in barca e trascorra del tempo con amici e parenti. In passato è capitato che lui fosse paparazzato anche con l’ex moglie Belen. Il costo della barca si aggirerebbe intorno ai 250.000 euro ma, dato che sono state fatte alcune modifiche e personalizzazioni, la cifra potrebbe essere anche più alta e arrivare addirittura a 290.000 euro. Il dettaglio più rivelante dello yacht è sicuramente la manifattura, fatta soprattutto in legno, che rende la barca ancora più elegante e chic. Il resto è invece di colore blu scuro, con gli accessori in pelle chiara. La barca Santiago è un vero e proprio gioiello ed è proprio per questo che il conduttore trascorre al suo interno gran parte del tempo libero.

Le prime parole dopo la morte del papà

Stefano De Martino è sempre stato profondamente legato alle sue origini e alla famiglia. Nei giorni precedenti è venuto a mancare il padre Enrico a soli 61 anni e il conduttore si è rifugiato nel silenzio, preferendo vivere il lutto lontano dai riflettori. “Era il miglior papà“, sono state le uniche sue parole durante i funerali, che si sono tenuti in forma privata nella chiesa di San Michele situata sul Colle Sant’Alfonso, a Torre del Greco. A stargli accanto c’era il figlio Santiago, l’ex moglie Belen Rodriguez e l’ex fidanzata Emma Marrone, ma anche tanti amici e colleghi come Patrizio Rispo, Giovanni Esposito, Alessandro Siani e Herbert Ballerina.

Ieri 25 gennaio, Stefano è tornato sui social e ha condiviso alcune parole importanti illustrate dall’artista Marcello Maloberti: “Il mio nome ha la voce di mio padre“. Un modo elegante per rendergli omaggio.

.
Ricerca