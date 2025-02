Chi è Mariasole Polio, conduttrice e inviata del PrimaFestival Sanremo 2025. Età, anni, carriera, lavoro, Instagram, vita privata, fidanzato

Chi è Mariasole Polio, la conduttrice e inviata del PrimaFestival 2025? Si tratta di una delle conduttrici scelte da Carlo Conti per il PrimaFestival di Sanremo 2025, insieme a Bianca Guaccero e Gabriele Corsi. Si tratta del consueto appuntamento che precede le serate del Festival e che è molto importante anche per gli inserzionisti pubblicitari. Ha una durata di circa 10 minuti e permette di conoscere le ultime notizie e ascoltare le interviste ai cantanti pochi istanti prima dell’inizio delle serate di Sanremo 2025. Appuntamento dall’8 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20. Ma scopriamo meglio chi è Mariasole Polio.

Carriera, età, lavoro, anni

Già molto conosciuta soprattutto dai giovani, è attrice, conduttrice, modella e autrice. Nata a Napoli nel 2003, grazie alla sua versatilità e al suo carisma ha conquistato il pubblico, costruendo una carriera che spazia dalla televisione al cinema, fino ai social. Appassionata del mondo dello spettacolo sin da piccolissima, a soli tre anni, la madre la iscrisse a un corso di teatro, riconoscendo in lei un’innata attitudine per il palcoscenico. Questo primo contatto con il mondo dello spettacolo si è trasformato presto in un percorso strutturato: all’età di sette anni, Mariasole iniziò a frequentare una scuola di cinema, decisa a inseguire il sogno di diventare un’attrice.

A 13 anni apre il suo canale YouTube, in breve tempo, i video di Maria Sole Pollio hanno catturato l’attenzione di Francesco Facchinetti, e la sua popolarità è aumentata, portandola a partecipare ai provini per la serie televisiva Don Matteo, dove Mariasole ha ottenuto il ruolo di Sofia. Arriva per lei anche il cinema, quando nel 2018, il regista Leonardo Pieraccioni l’ha scelta per il suo film Se son rose.

Una svolta nella sua carriera è rappresentata dalla partecipazione a Battiti Live, il popolare evento musicale trasmesso su Italia 1 e organizzato dal Gruppo Norba. Affiancando volti noti come Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, la giovane napoletana ha dimostrato una padronanza del palco e una solarità che hanno conquistato il pubblico. Successivamente, Mariasole ha condotto lo spin-off di Battiti Live insieme a Elenoire Casalegno e Niccolò Devitiis e, più di recente, il Coca-Cola Summer Festival con Rebecca Staffelli.

Mariasole Polio: vita privata e Instagram

Mariasole Polio è seguitissima sui social, con 1,5 milioni di follower su Instagram e quasi 300.000 iscritti su YouTube. Mariasole è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita sentimentale. In passato, si era vociferato di un flirt con la webstar Valerio Mazzei, che lei stessa ha smentito, definendo il loro rapporto una semplice amicizia. Anche le ipotesi di una relazione con Federico Rossi o Deddy, ex concorrente di Amici, non hanno mai trovato conferme.