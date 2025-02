Chi è Maria Tomba, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025. Età, anni, carriera, lavoro, canzoni

Maria Tomba è una delle cantanti in gara al Festival di Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Classe 2002 originaria di Verona, è sempre stata una grande appassionata di musica, ma non solo: nella sua vita, anche la moda ha uno spazio importante. Sul palco di Sanremo Giovani 2025, Maria Tomba ha scelto di portare un brano dal titolo “Goodbye (voglio good vibes)”. Canzone ritmata, dalle sonorità moderne e con un messaggio positivo, il brano ha uno stile fresco e coinvolgente, che ha attirato il pubblico e la giuria. Con il trionfo a Sanremo Giovani la cantante si è assicurata un posto tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Nata a Verona, la cantante ha cominciato a prendere lezioni di canto a undici anni, e poi sono arrivati i primi concorsi canori. Con il tempo ha arricchito la sua formazione musicale e a quattordici anni ha cominciato a scrivere i primi testi, scoperto la passione per il cantautorato. Il primo vero banco di prova è arrivato a 21 anni con X Factor, dove è arrivata in finale. Il suo giudice di riferimento era Fedez, con il quale all’interno del talent ha compiuto un processo di evoluzione che l’ha condotta in finale. Ultima dei quattro finalisti, dunque quarta classificata, ha presentato a X Factor l’inedito Crush. Terminata l’esperienza nel talent di Sky, ha pubblicato un nuovo singolo, Malefica.

Lo scorso settembre ha partecipato al Festival di Castrocaro in qualità di ospite – la direzione del Festival è affidata a Carlo Avarello, a capo di Isola degli Artisti, factory di cui fa parte anche la cantante. Se non avesse preso parte a X Factor, la sua prima esperienza televisiva avrebbe potuto essere un’altra. Da piccola, infatti, tentò le selezioni dello Zecchino d’Oro, ma non venne presa.