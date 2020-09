Maria Teresa Ruta, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Riparte l’edizione 2020 del Grande Fratello Vip, il reality show più seguito di Canale 5 condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini. In tutto i concorrenti in gara sono venti: tra questi c’è Maria Teresa Ruta, storico e apprezzato volto televisivo, che entrerà nella Casa del Gf insieme a sua figlia Guendalina Goria, formando un unico concorrente. Ma chi è Maria Teresa Ruta? Qual è la sua carriera? Scopriamolo insieme.

Chi è Maria Teresa Ruta del Grande Fratello Vip 2020

Una delle conduttrici più conosciute della televisione italiana, Maria Teresa Ruta è nata a Torino il 23 aprile 1960. Dopo aver vinto un concorso di bellezza, a 15 anni entra nel mondo dello spettacolo. Nel 1978 debutta come attrice a teatro continuando a lavorare anche come fotomodella. Negli anni ’80 è la soubrette del varietà Signorine Grandi Firme. Dal 1986 al 1991 presenta La domenica sportiva e nel 1991 è l’inviata a Il processo del Lunedì. Approda poi a Lo Zecchino d’oro che conduce dal 1989 al 1994.

Sono questi per Maria Teresa Ruta anni molto intensi, nei quali conduce tra l’altro Giochi senza frontiere, Uno Mattina Estate, Vivere bene, Ok il prezzo è giusto, Bravo bravissimo club. Diventa poi inviata di Quelli che il calcio. Negli anni Duemila si cimenta con i reality: nel 2004 partecipa all’Isola dei Famosi, mentre nel 2018 è nel cast di Pechino Express in coppia con Patrizia Rossetti vincendo il gioco di Rai 2. Nel 2012 approda sull’emittente televisiva Vero Capri dove conduce diversi programmi. Nel 2019 è tra i tutor di Detto fatto. nel 2020 l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda la vita privata di Maria Teresa Ruta, sappiamo che nel 1987 ha sposato Amedeo Goria, noto giornalista sportivo, da cui ha avuto due figli Guendalina (con lei al Gf Vip), nata nel 1988 e di Gian Amedeo, nato nel 1992. Il matrimonio è finito nel 1999 e nel 2004 i due hanno ufficialmente divorziato. Successivamente incontra Roberto Zappulla che ha sposato nel 2015 in Etiopia.

In passato, come lei stessa ha raccontato, è stata vittima di un tentativo di violenza: “Era il 14 agosto 1977: la città, alla vigilia di Ferragosto, era deserta. Quel giorno, tra l’altro, dovevo ripartire per tornare dai miei genitori. Mancavano tre ore al mio treno e io avevo deciso di fare un’ultima passeggiata nel quartiere. Proprio mentre ero di ritorno, a pochi metri dal palazzo in cui alloggiavo, mi sono imbattuta in due ragazzi di venti anni o poco più. Loro mi hanno guardato e si sono messi a ridere. Mi hanno strappato la borsa, la collanina che portavo e gli orecchini, facendomi sanguinare un orecchio.

lo ho cercato di difendermi, ma loro hanno reagito sferrandomi calci, con ferocia. Poi il più cattivo dei due, che aveva capelli biondi e ricci, ha detto: “Adesso con questa qui ci divertiamo”. Queste parole mi hanno gelato il sangue. Un istante dopo, mi hanno strappato la camicetta, mi hanno afferrato con forza il seno e hanno cercato di calarmi i jeans. Per fortuna, però, non sono riusciti a fare quello che avevano in mente. Proprio in quel momento, infatti, si è udita la voce di una donna, che, forse perché aveva-sentito le mie urla, gridava: “Che cosa succede?”. Sentendola, i miei aggressori sono scappati”. Molto attiva sui social, Maria Teresa Ruta è seguita su Instagram da circa 40mila persone.

Potrebbero interessarti Chi è Carolina Rey, la concorrente di Tale e Quale Show 2020 Chi è Luca Ward, il concorrente di Tale e Quale Show 2020 Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti che entrano oggi nella Casa, il cast completo