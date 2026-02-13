Mare fuori 6, la data ufficiale di uscita e una new entry d’eccezione. Gli spoiler

Manca poco alla sesta stagione della fortunata serie tv Mare Fuori. C’è una data di uscita ufficiale ed è anche molto vicina.

La fine dell’ultima stagione ha infatti fatto lasciare molti telespettatori con il fiato sospeso. Nel corso delle precedenti puntate, c’erano infatti stati numerosi interrogativi e misteri. Si è parlato di Dobermann alle prese con la droga, dell’amore impossibile di Milos e Cucciolo, ma anche di Carmela e della sua ambizione di diventare la vera regina di Napoli. La protagonista Rosa Ricci deve invece affrontare l’eredità della sua famiglia, ma anche l’idea di essersi salvata solamente grazie a Tommaso che l’ha protetta da un killer dalla identità misteriosa. Queste storie riprenderanno in questi nuovi episodi.

Le anticipazioni sulla nuova stagione

L’inizio della messa in onda è fissato per il 4 marzo, giorno in cui su Rai Play saranno messe a disposizione le prime sei puntate. Il finale sarà invece caricato il successivo 11 marzo, quando la Rai metterà a disposizione in streaming anche gli episodi finali. Tutte le puntate di Mare Fuori 6 saranno invece disponibili, su Rai 2, in una data che non è ancora stata annunciata. La co-produzione Rai Fiction – Picomedia continua la scalata verso il successo della rinomata fiction ambientata nell’Istituto Penale Minorile di Napoli.

Il regista Beniamino Catena ha tra l’altro spiegato che in Mare Fuori 6 si cercherà di mantenere comunque la coerenza narrativa con le passate stagioni, ma che l’attenzione si sposterà soprattutto sul percorso di redenzione e di recupero dei protagonisti. Pare quindi che le precedenti stagioni siano servite come per preparazione per la vita dei ragazzi una volta usciti dal carcere.

Il cast e la new entry d’eccezione

Il cast principale resta confermano, ma si sono aggiunti due nomi già rinomati. A far parte della serie è in primis Romano Reggiani, che ha già preso parte al film L’Orto Americano di Pupi Avanti e alla nuova versione de Il Gattopardo. In più, è arrivata Virginia Bocelli, figlia di Andrea Bocelli, che nella figlia interpreta il personaggio di Stella. Secondo quanto scritto nella descrizione Rai, lei è “una giovanissima ragazzina allevata rigidamente per divenire un talento musicale“. La giovane compie un terribile crimine per poter fuggire dall’ambiente domestico che la opprime. Proprio nell’IPM, scoprirà il vero senso dell’amicizia.

Il primo episodio di Mare Fuori 6 si intitola quindi La legge del più forte, e parlerà proprio del forte desiderio di scoprire l’identità di chi ha provato a uccidere Rosa.