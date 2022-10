Marco Bellavia, la pessima figura di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip. Poi l’eliminazione

Giovanni Ciacci, eliminato ieri sera dal Grande Fratello Vip dopo un televoto flash, è stato uno dei protagonisti in negativo della serata. Non per l’eliminazione, ma per quanto avvenuto prima. Nel corso della serata Signorini infatti ha ripreso tutti i componenti della Casa per come hanno trattato Marco Bellavia che nei giorni scorsi ha voluto e dovuto lasciare il reality per la forte depressione e il mancato aiuto avuto dai colleghi. “L’uscita di Marco è legata al suo dolore, al suo problema, ma anche alla vostra indifferenza”, ha tuonato Signorini che poi ha mandato in onda le immagini dell’ultimo confessionale e degli ultimi giorni. Marco Bellavia che annunciava di soffrire di attacchi di ansia e panico all’interno della Casa e gli altri che lo hanno attaccato e gli hanno voltato le spalle. “Non stai bene”, “Devi farti curare”, “Non sta bene con la testa”, hanno dichiarato vari concorrenti, Gegia su tutti. Pamela Prati, invece, lo ha definito “Un pesce fuori d’acqua”, nonostante lui avesse cercato proprio un appoggio in lei, avendo la stessa showgirl sofferto in passato di depressione.

Signorini poi si è scagliato contro Giovanni Ciacci: “Fa male l’indifferenza e l’ignoranza e tu lo sai perché lo hai sempre denunciato invece ho visto da parte tua solo pregiudizio e ignoranza. Tu lo hai visto nel corridoio a terra piangere e gli sei passato accanto come tutti gli altri senza fargli una domanda e lui aveva già chiesto aiuto…”. Quindi la risposta di Ciacci: “Ho sbagliato non sapevamo se stava piangendo o stava pregando”. Parole che fanno ancora più danni. “Non dire ca..ate”, Signorini è su tutte le furie. “Ma come ti viene in mente di prendere in giro me e gli italiani. Come fai a dirmi che pensavi pregasse. Molti di voi lo hanno visto a terra e non hanno fatto nulla”.

L’unica cosa da fare ora: ammettere gli errori, non solo quelli di Giovanni, ma quelli di tutti. #GFVIP pic.twitter.com/cqKPcpqlEf — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

“Io chiedo scusa ma non l’ho capito”, una gaffe dopo l’altra quella di Giovanni Ciacci. Veramente una brutta figura che non si arresta neanche dopo 15 minuti di video e parole di Signorini, Ciacci continua a dire sciocchezze per giustificare le sue azioni. “Ad esempio una delle prime sere era a terra e gli ho chiesto perché stesse piangendo e mi ha risposto che le sue lacrime erano di felicità quindi poteva essere così anche la scorsa sera”. Signorini non ci vede più e neanche Luca Salatino che lo zittisce: “Ma smettila di provare ad arrampicarti sugli specchi, è colpa nostra di tutti e dobbiamo solo chiedere scusa non inventare cavolate”.

Nel corso della serata poi viene squalificata Ginevra Lamborghini, rea di aver pronunciato parole orribili nei confronti di Marco Bellavia, e indetto un televoto flash tra Giovanni Ciacci, Gegia, Elenoire e Patrizia Rossetti. Il meno preferito da questa contesa è stato Giovanni Ciacci che con una percentuale del 3 per cento, ad un soffio da Gegia ferma al 4 per cento, è stato eliminato definitivamente dal gioco. Al rientro in studio Ciacci ha anticipato tutti: “Chiedo scusa, non me ne sono proprio accorto. Te lo giuro”.