Manifest 2, dove vedere la serie in tv e in streaming

Arriva la seconda stagione di Manifest. Il capitolo numero due va in onda in Italia e in prima tv a partire da venerdì 10 luglio 2020 su Canale 5. La rete ammiraglia di Mediaset, dopo aver riscontrato un forte successo con la prima stagione, ha deciso di rilanciare anche la seconda durante l’estate 2020. Del resto, la rete NBC che manda in onda la serie negli Stati Uniti ha deciso di rinnovare la serie anche per una terza stagione. Tutti i passeggeri del volo Montego Air Flight 828 dovranno affrontare le conseguenze di quei cinque anni d’assenza, durante i quali la vita è andata avanti per tutti tranne che per loro. Una volta tornati a casa, i passeggeri avvertiranno delle voci, o meglio delle chiamate, che gli spingeranno a compiere delle azioni a lungo andare deleterie. In questa seconda stagione, in particolare, i personaggi dovranno provare a dare risposte ad alcune domande lasciate in sospeso nella prima. Ma dove vedere la serie? In tv o in streaming? E a che ora?

La trama della seconda stagione di Manifest

Manifest 2, dove vedere la serie in tv

Manifest 2 arriva in prima serata su Canale 5 a partire da venerdì 10 luglio 2020, in prima serata alle ore 21:25. La serie tv turca viene trasmessa sul canale principale di Mediaset, che potete trovare al tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di un decoder Sky può trovare Canale 5 al tasto 105.

Il cast di Manifest 2

Manifest 2, dove vedere la serie in streaming

E per seguire invece la serie tv in streaming, come si fa? Niente paura: basterà sintonizzarsi sul sito MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire in diretta streaming tutti i programmi che passano per la tv. Quindi, se non avete una tv a portata di mano e volete utilizzare smartphone, tablet e pc, allora potete accedere alla piattaforma e selezionare la diretta di Canale 5. Chi invece vuole recuperare la serie tv in un secondo momento, dopo la messa in onda, può trovare tutte le puntate caricate sulla piattaforma grazie alla funzione on demand.

