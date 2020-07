Manifest 2, il nuovo capitolo in arrivo su Canale 5: trama, cast, streaming

Torna l’appuntamento con Manifest su Canale 5. La serie mystery thriller è arrivata alla stagione numero 2, anche negli Stati Uniti, e andrà in onda sulla rete principale di Mediaset a partire da venerdì 10 luglio 2020, in prima tv e in chiaro. Al momento, Manifest è stato già rinnovato per una terza stagione da NBC (il network americano che lo manda in onda) ed è firmato da Robert Zemeckis, nome importante nel mondo del cinema che ha lavorato a Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Cast Away, impossibili da non conoscere. Al suo fianco, lavorano David Frankel (Il diavolo veste Prada), che si occupa della regia. Vediamo di seguito qual è la trama e il cast della seconda stagione.

Ricordate tutti cos’è accaduto nella prima stagione di Manifest? I passeggeri a bordo del Montego Air Flight 828 erano scomparsi da ormai cinque anni, ma hanno fatto misteriosamente ritorno trovando il mondo cambiato, anche se per loro in realtà non è cambiato niente, perché a bordo di quell’aereo erano passati appena pochi minuti. Però qualcosa è cambiato, dentro di loro, perché i passeggeri iniziano a sentire delle voci che li spingono a commettere determinate azioni. Nella seconda stagione, vedremo i personaggi impegnati a vivere la loro seconda occasione. Ma cosa gli è successo su quell’aereo? Si tratta di un colossale complotto o un intervento divino? La seconda stagione ripartirà da dov’era stata interrotta la prima, ovvero dalla colluttazione tra Jared e Zeke. Le conseguenze del loro scontro saranno molto forti e riguarderanno un personaggio in particolare. I nuovi episodi ruoteranno attorno a una “chiamata” che sembrerebbe far chiarezza riguardo la scoperta della data di morte dei passeggeri del volo 828.

Chi vediamo nel cast? Tornano ovviamente i fratelli Michaela e Ben Stone interpretati rispettivamente da Melissa Roxburgh e Josh Dallas. Al loro fianco vedremo anche Drea Mikami, interpretata da Ellen Tamaki, ovvero la sua nuova partner. Ritorna anche la dottoressa Saanvi Bahl, interpretata da Parveen Kaur. Tra le new entry di questa seconda stagione vediamo anche Garrett Wareing (Pretty Little Liars: The Perfectionists). E ancora vedremo Athena Karkanis interpretare Grace Stone, J.R. Ramirez interpretare il Detective Jared Vasquez e Luna Blaise interpretare Olive Stone. Ancora vedremo Cal Stone interpretato da Jack Messina.

Dove vedere in tv la serie Manifest 2? La fiction va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 10 luglio 2020, in prima tv assoluta a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda della fiction ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Manifest è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

