Manifest 2, la trama della seconda stagione: ecco di cosa parla

A partire da venerdì 10 luglio 2020 torna su Canale 5 l’appuntamento con Manifest, la serie televisiva che porta la firma di Robert Zemeckis (il genio dietro Chi ha incastrato Roger Rabbit, Ritorno al Futuro e Cast Away per menzionarne qualcuno) con 13 nuovi episodi della stagione numero 2. Ricordate tutti com’era finito Manifest, no? Una serie mystery thriller che racconta la storia dei passeggeri del Montego Air Flight 828 tornati dopo cinque anni a casa come se nulla fosse, mentre il mondo piangeva quel volo scomparso nel nulla. Per i passeggeri è passato soltanto qualche minuto dal decollo, mentre per il resto del mondo sono trascorsi cinque lunghi anni, di lutto e di ripartenza. I passeggeri però hanno qualcosa che non va, riescono a sentire delle “voci” che li spingono ad agire, ma in bene o in male? La seconda stagione affronterà alcune questioni già anticipate nella prima. Vediamo insieme la trama.

Manifest 2, la trama della seconda stagione

Durante la prima stagione, abbiamo visto i protagonisti tormentati dalle “chiamate”, che si manifestavano tramite delle voci che costringevano i diretti interessati ad agire, azioni rivelatesi anche controproducenti per alcuni personaggi. Nella seconda stagione vedremo quindi tutti i passeggeri iniziare a comprendere il potere di queste chiamate: Adrian, una delle persone scomparse sul volo, ha ipotizzato che queste chiamate abbiano una provenienza maligna. I fratelli Michaela e Ben Stone hanno anche i loro dubbi: la lunga scomparsa è dettata da un complotto di cui fanno parte oppure è stato un intervento divino ad intrufolarsi nella loro vita fino a stravolgerla del tutto? Ben si metterà in contatto con due superstiti del volo, scomparsi in circostanze misteriose, ma dovrà fermare le ricerche quando la famiglia riceverà una chiamata inquietante.

La dottoressa Saanvi Mikami, invece, continuerà a portare avanti le sue ricerche per capire se esiste realmente la fantomatica data di morte già designata per i passeggeri del volo 828 o se è tutta una menzogna. Spazio anche a nuovi nemici per i fratelli Stone in questa stagione: vedremo il capitano della polizia Kate Bowers chiamata investigare sulla carriera di Michaela ad esempio. Ben invece ritroverà una vecchia amica, Suzanne Martin, ma potrà fidarsi di lei? Grace e la sua gravidanza avranno anche un grande spazio in questa nuova stagione, così come i conflitti interiori di Olive, che sta frequentando la Chiesa dei Redivivi, fondata da Adrian. Manifest 2 vi aspetta su Canale 5 da venerdì 10 luglio 2020.

