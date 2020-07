Manifest 2, il cast della seconda stagione: tra regular e new entry

Avete presente Robert Zemeckis, colui che si cela dietro capolavori della storia del cinema come Ritorno al futuro e Chi ha incastrato Roger Rabbit? Ebbene, ha firmato anche la serie tv Manifest, giunta al suo secondo capitolo e rinnovata già per un terzo. La serie è stata trasmessa su Canale 5 con la prima stagione e, dato il successo riscontrato, la rete principale di Mediaset ha ben pensato di intrattenere i venerdì d’estate del suo pubblico con la seconda stagione, in prima tv e in chiaro, a partire dal 10 luglio 2020. La seconda stagione è composta da 13 episodi e vedrà le vite dei protagonisti evolversi ancor di più rispetto a dove li avevamo lasciati.

Dove vedere in tv e in streaming Manifest 2

Ricordate come? Nella prima stagione, abbiamo conosciuto i passeggeri del Montego Air Fight 828 fare ritorno misteriosamente dopo cinque anni dalla loro scomparsa. Inizialmente per loro sembra essere cambiato poco ma, tornando alla vita di tutti i giorni, capiranno che invece quel volo li ha cambiati perché adesso avvertono delle voci che li “chiamano” e li spingono a compiere azioni che a lungo andare diventeranno controproducenti. Ma cosa significano queste chiamate ed è vero che il giorno della loro morte è stato già designato proprio perché erano a bordo di quel volo? Tutte domande le cui risposte proveranno a essere date in questa seconda stagione. Ma chi vedremo nel cast? Ci saranno delle new entry?

Tutto su Manifest 2: trama, cast, streaming, puntate

Manifest 2, il cast della serie tv | Seconda stagione

Partiamo dai protagonisti principali, i fratelli Stone. Michaela è interpretata da Melissa Roxburgh, mentre Ben è interpretato da Josh Dallas (C’era una volta). Vedremo anche di nuovo la dottoressa Saanvi Bahl, interpretata da Parveen Kaur, mentre Michaela avrà un nuovo problema e il suo nome sarà Drea Mikami, una nuova partner interpretata da Ellen Tamaki. Tra le novità vediamo anche una vecchia amica di Ben, Suzanne Martin, interpretata da Yasha Jackson e anche Kate Bowers, interpretata da Andrene Ward-Hammond, il capitano della polizia che dovrà investigare sulla carriera di Michaela. Nel cast ovviamente tornerà anche Grace Stone, interpretata da Athena Karkanis, alle prese con la sua gravidanza, e anche Olive interpretata da Luna Blaise. Una novità nel cast è Garrett Wareing (Pretty Little Liars: The Perfectionists). Rivedremo anche il detective Jared Vasquez interpretato da J.R. Ramirez e Cal Stone interpretato da Jack Messina. Manifest vi aspetta su Canale 5 con la nuova stagione.

La trama della seconda stagione di Manifest

