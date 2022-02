Quanto guadagnano i Maneskin: patrimonio, stipendio e cachet di Sanremo 2022

Quanto guadagnano i Maneskin, super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2022 di oggi, 1 febbraio? Si tratta di una delle band più amate del momento in tutto il mondo, con un successo che ha raggiunto anche l’America, dove tra le altre cose hanno aperto un concerto dei Rolling Stones. Una popolarità che è esplosa proprio lo scorso anno dopo la vittoria al Festival di Sanremo, per questo oggi i Maneskin apriranno la prima serata della 72esima edizione, salendo di nuovo sul palco dell’Ariston che ha rappresentato la loro definitiva consacrazione. Dopo il trionfo sanremese, la band romana uscita da X Factor ha partecipato e vinto l’Eurovision Song Contest, ottenendo così una fama a livello internazionale. Ma qual è il patrimonio e quanto guadagnano i Maneskin, ospiti a Sanremo 2022? Cominciamo con il dire che non c’è una cifra esatta, ma possiamo provare a fare dei bilanci attingendo ad alcune stime presenti online.

Secondo alcune fonti, per ogni disco venduto gli artisti guadagnano tra 1.17 e 1.60 euro. Per quanto riguarda i download sulle varie piattaforme digitali (come Spotify o iTunes) i Maneskin intascano circa tra gli 11 e i 16 centesimi ogni volta che una loro canzone viene scaricata. D’altronde il mercato discografico è da anni in crisi, con gli album che vendono sempre meno, e l’abitudine ad ascoltare la musica sugli store digitali. Considerando che finora hanno venduto circa 150.000 album ed oltre 650.000 singoli, possiamo stimare per i Maneskin un guadagno intorno ai 325.000 euro dai proventi degli album.

Una cifra importante ma non da capogiro, dunque, considerando il successo che stanno avendo in tutto il mondo. Ma i guadagni non finiscono qui. I Maneskin detengono anche i diritti delle loro canzoni attraverso la società Maneskin Empire SRL. Quest’anno, gli introiti dell’azienda sono stati di oltre 572mila euro, ben più sostanziosi delle vendite dei dischi. A questo poi bisogna aggiungere eventuali sponsorizzazioni, i ricavi dei concerti, il merchandising e le ospitate in tv. Per quanto riguarda il cachet per Sanremo 2022, in media dovrebbe essere intorno ai 25mila euro, anche se è molto probabile che per una band del loro calibro la cifra sarà più alta.

Streaming e tv

Abbiamo visto quanto guadagnano i Maneskin al Festival di Sanremo 2022, ma dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 1 al 5 febbraio 2022 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2022 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.