Neanche il tempo di festeggiare l’ennesimo trionfo, vale a dire il premio come miglior band rock agli Mtv Ema, che i Maneskin devono fare i conti con una nuova polemica da parte dei Cugini di Campagna. Alla base dell’ennesimo attacco social, come sempre il look sfoggiato dai vincitori dell’Eurovision. I Cugini hanno rilanciato le accuse con un nuovo post su Facebook: “Cari Maneskin, potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi e avreste risparmiato di gran lunga tempo e denaro”. Nella foto si mette a confronto la tuta a quadri indossata dal chitarrista Thomas con una molto simile di Nick Luciani in una precedente esibizione.

Solo una settimana fa, I Cugini di Campagna si erano scagliati contro i Maneskin per il medesimo motivo. In quel caso a finire sotto la lente d’ingrandimento era stato l’abito a stelle strisce usato dai vincitori dell’ultimo Sanremo in apertura del concerto dei Rolling Stones. “Basta copiare i nostri abiti”, avevano scritto i Cugini, creando un vero e proprio caso social.