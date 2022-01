L’anno che verrà, i Cugini di Campagna imitano i Maneskin. Amadeus li ferma

Mancano due ore alla mezzanotte quando sul palco de “L’anno che verrà“, ospite questa volta delle acciaierie di Terni, si esibiscono i Cugini di Campagna. I capelli cotonati, le zeppe, le keytar (tastiere che vengono imbracciate come chitarre). Tutto come sempre, tranne che per l’esibizione. I quattro componenti della storica band, dopo la presentazione di Amadeus, entrano sulle note di “Zitti e buoni” dei Maneskin, canzone vincitrice dello scorso Sanremo. Iniziano a intonarla e a suonarla, arrivano al ritornello. Ripropongono la cover già eseguita qualche settimana fa a “Oggi è un altro giorno”, sempre su Rai 1. Eppure, il pubblico si aspetta la celebre “Anima mia”.

Le inquadrature della band intenta a suonare “Zitti e buoni” si alternano a quelle che mostrano il volto di Amadeus incredulo. Vorrebbe interromperli e lo fa all’inizio del ritornello: “Ho visto la signora che diceva “Non me li ricordavo così i Maneskin”. Scusi signora, non sono i Maneskin. Sono i Cugini di Campagna. Non so cosa sia successo, però non è questa la loro canzone. Anche lei è rimasta stupita?”. E così, dopo lo sketch – sicuramente preparato per lo spettacolo di Rai 1 – la band “torna a casa sua” eseguendo il successo evergreen “Anima mia”.

il preciso istante in cui ho perso un polmone #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/JUSHW9y04K — eli(sea) (@zaynelisea) December 31, 2021

Su Twitter la gag ha riscosso i più alti numeri di “mi piace” legati a “L’anno che verrà”. Molti paragonano l’accaduto al “#Bugogate”, quando il cantante Bugo aveva abbandonato il palco dell’Ariston in seguito alla rivisitazione del testo di “Sincero” presentata da Morgan. Un utente, poi, scrive: “Sto per sentirmi male, questo dissing fra Cugini di campagna e Maneskin è infinito ahahah”, alludendo alla polemica nata nei mesi scorsi quando lo storico gruppo pop aveva accusato la band vincitrice di Sanremo di aver copiato i loro costumi di scena in diverse occasioni. “Basta copiare i nostri abiti” avevano scritto su Facebook allegando un collage di Damiano, frontman della rockband, e Nick dei Cugini.

I numeri

Il Capodanno di Rai 1 ha totalizzato il 33,3% di share catturando l’attenzione di 6.453.000 telespettatori, il doppio rispetto a “Capodanno in musica” su Canale5 che ha registrato il 16,7% con 3.055.000 di persone davanti alla tv.