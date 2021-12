Nuovo record per i Maneskin: sono gli italiani più ascoltati al mondo

È arrivato dicembre e con lui “Spotify Wrapped”. La piattaforma di streaming musicale, puntualissima, fa un bilancio degli ascolti dell’ultimo anno, in base alle scelte dei 381 milioni di ascoltatori a livello mondiale (ma anche a livello personale tramite l’app).

Guardando i dati, gli italiani più ascoltati al mondo sono i Maneskin, vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest. Risultato che non sorprende considerata la notorietà in ascesa, a livello mondiale, degli ultimi mesi. La loro posizione in classifica è la n.58.

L’artista più ascoltato a livello globale nel 2021 è il rapper Bad Bunny che, per il secondo anno consecutivo, si aggiudica l’oro degli ascolti di Spotify. Dopo di lui si posizionano la boyband coreana Bts, Justin Bieber e The Weeknd che è anche l’artista dell’anno secondo gli Apple Music Award.

La cantante più ascoltata a livello mondiale è Taylor Swift, seguita da Ariana Grande e Olivia Rodrigo. Della terza classificata, però, è l’album più riprodotto dal titolo “Sour” oltre che la canzone con il più alto numero di stream: “Drivers License”.

Il podcast più ascoltato su Spotify è “The Joe Rogan Experience” condotto dall’omonimo comico americano.

Puntando la lente sulle classifiche italiane, tra gli uomini il più ascoltato è Sfera Ebbasta. Ma a far ballare di più nel 2021 è stata la canzone “Malibu” di Sangiovanni: il brano maggiormente riprodotto nel corso dell’anno. Dopo il tormentone estivo dell’ex allievo della scuola di Amici si posizionano “Mi fai impazzire” e “Notti in bianco” di Blanco che nella top 10 compare con ben quattro brani (tra cui un featuring).

Tra le artiste donne più ascoltate al primo posto c’è Madame seguita da Dua Lipa e da Ariete. Tra le prime dieci compaiono anche Annalisa, Alessandra Amoroso ed Elisa (rispettivamente al sesto, ottavo e decimo posto)

L’album più riprodotto è “Taxi Driver” di Rkoi, al terzo posto c’è Madame con “Madame” e nella top 10 non mancano come gruppi i Maneskin che si posizionano al sesto posto con “Teatro d’ira – Vol I”, e Pinguini Tattici Nucleari al nono posto con “Ahia!”.

Sempre in Italia, il podcast più popolare è quello di Alessandro Barbero dal titolo “Il podcast di Alessandro Barbero: Lezioni e conferenze di storia” seguito da “Muschio Selvaggio” di Fedez e Luis Sal e “The Essential” di Mia Ceran.